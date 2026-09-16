Chiqui Tapia anticipó la despedida de Messi de la Selección con un emotivo video

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya empezó a tomar forma y tuvo este miércoles un nuevo capítulo. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, compartió en sus redes sociales una producción audiovisual especialmente dedicada al capitán, a pocas semanas del partido que marcará su última presentación en el país.

"Se viene el último tango del 10", escribió Tapia al publicar el video, que reúne diferentes imágenes relacionadas con la trayectoria de Messi en la Selección argentina.

La producción comienza con referencias a sus primeros años como futbolista y atraviesa distintas etapas de su recorrido con la camiseta albiceleste hasta llegar a su participación en la última Copa del Mundo. El objetivo es comenzar a instalar el clima para una jornada que estará cargada de emoción en el estadio Monumental.

El cierre del video también deja una frase especialmente elegida para la ocasión: "El último tango tenía que ser en Argentina porque hay bailes que solo pueden terminar en casa".

La publicación de Tapia llega apenas un día después de que se confirmara oficialmente que Messi tendrá su despedida de la Selección en territorio argentino. El encuentro será el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental.

La AFA ya prepara la despedida de Messi

El amistoso ante Benín tendrá un significado diferente al de cualquier otro partido de la Selección. Será la última vez que Messi se presente ante el público argentino con la camiseta nacional, por lo que la AFA trabaja en una ceremonia especial para acompañar ese momento.

Aunque todavía no se difundieron todos los detalles del homenaje, el video publicado por Tapia funciona como una primera muestra de lo que se prepara para esa noche.

La elección de las imágenes tampoco es casual: el recorrido permite repasar la extensa relación entre Messi y la Selección, desde sus primeros años hasta la consagración en los grandes torneos internacionales.

Qué se sabe sobre las entradas para el partido ante Benín

Con la confirmación del encuentro, uno de los principales interrogantes para los hinchas pasa ahora por conseguir una entrada.

La AFA todavía no anunció oficialmente cuándo comenzará la venta ni cuál será el precio de los tickets. Deportick es la plataforma que viene centralizando la comercialización de las entradas de la Selección como local y aparece como la vía de referencia para este partido, aunque falta la confirmación formal del organismo.

Por el momento, tampoco se informó cuántas localidades podrá adquirir cada persona ni cuándo se habilitará la fila virtual.

De acuerdo con el mecanismo utilizado en anteriores partidos, la venta podría comenzar durante los últimos días de septiembre, entre siete y diez días antes del encuentro. Sin embargo, ese plazo es solamente una referencia y habrá que esperar el anuncio oficial de la AFA.

Cuándo juega Messi su último partido con la Selección en Argentina

Messi se despedirá del público argentino el 6 de octubre, cuando la Selección enfrente a Benín en el estadio Monumental.

Mientras la AFA avanza con los preparativos, Tapia fue el primero en mostrar públicamente una parte de lo que será esa noche. El mensaje elegido por el presidente de la entidad deja claro que la intención será convertir la última función del capitán en una celebración de toda su historia con la Albiceleste.