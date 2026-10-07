Chiqui Tapia despidió a Messi con una emotiva carta y dejó una frase sobre su futuro en la Selección

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también tuvo como protagonista a Claudio "Chiqui" Tapia. Después del triunfo 3 a 0 ante Benín en el Monumental, el presidente de la AFA publicó una extensa carta dedicada al capitán, en la que repasó su recorrido con la camiseta albiceleste y destacó el legado que deja después de más de dos décadas.

Tapia reconoció desde el comienzo la dificultad de atravesar un momento que, según sus propias palabras, nadie quería que llegara. "Llegó el día, mi héroe favorito. Llegó ese día que nadie quería que llegara", escribió en sus redes sociales.

El dirigente puso el acento no solamente en los títulos y los récords alcanzados por Messi, sino también en la manera en la que se vinculó con sus compañeros y con las distintas generaciones que pasaron por la Selección.

Tapia destacó la actitud de Messi con sus compañeros

Uno de los aspectos que más resaltó el presidente de la AFA fue la actitud del capitán dentro del grupo. Tapia destacó su compromiso cada vez que tuvo que representar al país y, especialmente, la forma en que acompañó a los futbolistas que fueron incorporándose al seleccionado.

En ese sentido, remarcó que Messi supo poner al equipo por encima de cualquier individualidad: "Poniendo al grupo por encima de cualquier nombre, incluso del tuyo".

Para Tapia, esa característica forma parte del legado que el rosarino deja en la Selección y explica también el vínculo que construyó con sus compañeros a lo largo de los años.

Los títulos que recordó Chiqui Tapia

La carta también recorrió los principales éxitos que Messi consiguió con Argentina. Tapia mencionó las Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, con especial énfasis en la conquista de la Copa del Mundo.

El presidente de la AFA vinculó aquella consagración con el recorrido que había iniciado Messi muchos años antes, cuando todavía era un joven que soñaba con triunfar con la camiseta argentina.

Según Tapia, la consagración en Qatar tuvo además un significado que excedió al fútbol: "Uniste generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta, llorando por el mismo diez".

La frase de Tapia que abre una puerta para el futuro de Messi

Sobre el final del mensaje, el dirigente repasó las distintas etapas que atravesó el capitán y destacó su perseverancia frente a las dificultades que tuvo que afrontar con la Selección.

"Llegaste. Jugaste. Soñaste. Sufriste. Insististe. Ganaste. Te coronaste. Y te convertiste en eterno", escribió Tapia para resumir la trayectoria del futbolista.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención apareció en el cierre. Aunque reconoció que este partido marca el final de un ciclo, el presidente de la AFA dejó abierta la puerta para que el vínculo entre Messi y la Selección continúe de alguna manera.

"Hoy termina un ciclo. Pero tu historia con la Argentina no termina acá", concluyó.

Así, Tapia despidió públicamente a Messi después de su último partido en el Monumental, aunque evitó plantear el adiós como un punto final definitivo en la relación entre el máximo referente de la Selección y la camiseta albiceleste.