¿Con despedida de Messi?: La Selección Argentina confirmó sus próximos amistosos

Tras el retiro de Lionel Messi, la Selección Argentina volverá a jugar. La AFA confirmó que jugará tres amistosos en la fecha FIFA de septiembre y octubre. Los rivales de la Albiceleste serán Bolivia y dos modestos combinados como Burkina Faso y Benín.

El primer duelo preparatorio será en Córdoba y el cierre de la ventana internacional tendrá lugar en Buenos Aires. De acuerdo al cronograma, la Albiceleste jugará contra la Verde el 30 de este mes en el Mario Alberto Kempes. Además, el 3 de octubre recibirá a Burkina Faso y tres días más tarde a Benín, ambos en el Estadio Monumental.

A la espera de que Lionel Scaloni cierre la lista de convocados, los hinchas se preguntan si Lionel Messi estará disponible para despedirse. Por ahora se desconoce si se sumará al plantel. Las puertas de la Selección están siempre abiertas, pero todo dependerá de su voluntad.

Vale remarcar que Argentina carga con una sanción impuesta por la FIFA debido a la serie de incidentes ocurridos durante el Mundial 2026 y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros.

El primero será con 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada (solo por 1 una fecha).