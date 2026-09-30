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Con dos sorpresas, la formación de Argentina para enfrentar a Bolivia

Lionel Scaloni definió el once incial de la Selección Argentina para el primer partido amistoso en esta fecha FIFA.

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La Selección Argentina jugará contra Bolivia a las 21 horas el primer amistoso de esta fecha FIFA. De cara al encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, Lionel Scaloni parará un once muy diferente con dos grandes novedades.

La principal novedad es la titularidad de Gianluca Prestianni, que le ganó la pulseada a Matías Soulé, mientras que Román Vega también jugará de arranque en el lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina.

A su vez, el entrenador confirmó lo que venía probando en los entrenamientos: Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el frente de ataque. 

Otra de las novedades es el ingreso de Nicolás Paz como enganche, sumado a que Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartirán el eje del mediocampo.

La formación de la Selección Argentina vs. Bolivia: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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