Con Flores como la sorpresa, Scaloni anunció a los convocados del medio local para los amistosos de la Selección Argentina

Con sorpresas y caras nuevas, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados del medio local para los próximos partidos amistosos de la Selección Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La novedad saliente en la pequeña nómina fue la citación de Leonel Flores, delantero de Boca, quien se ha afianzado durante los últimos meses como una pieza clave para el Xeneize.

Por otra parte, el DT campeón del mundo le otorgó un lugar a Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata, que también ha mostrado grandes condiciones.

Vale resaltar que tanto el atacante del conjunto azul y oro como el lateral del Pincha no se perderán ninguno de los compromisos con sus respectivos clubes pautados para esa semana.

Además, la mayoría de los futbolistas del plano local los aportará River, gracias a la presencia de Tobías Andrada, Thiago Almada, Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi. Cabe destacar que el zaguero central solo será afectado al último encuentro de la fecha FIFA, previsto para el 6 de octubre.

Scaloni y más llamados del exterior

Si bien ya había compartido el listado inicial con jugadores que militan en el extranjero, el estratega oriundo de Pujato agregó tres nombres más este sábado.

Se trata de Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez, que actualmente se encuentran en Bayer Leverkusen, Toluca y Betis, respectivamente.