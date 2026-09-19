Menú
Crónica en vivo

CARAS NUEVAS

Con Flores como la sorpresa, Scaloni anunció a los convocados del medio local para los amistosos de la Selección Argentina

Tras varios días de espera, el DT del combinado nacional dio a conocer la lista de citados del fútbol argentino para los próximos compromisos.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Con sorpresas y caras nuevas, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados del medio local para los próximos partidos amistosos de la Selección Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La novedad saliente en la pequeña nómina fue la citación de Leonel Flores, delantero de Boca, quien se ha afianzado durante los últimos meses como una pieza clave para el Xeneize.

Por otra parte, el DT campeón del mundo le otorgó un lugar a Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata, que también ha mostrado grandes condiciones.

Vale resaltar que tanto el atacante del conjunto azul y oro como el lateral del Pincha no se perderán ninguno de los compromisos con sus respectivos clubes pautados para esa semana.

Además, la mayoría de los futbolistas del plano local los aportará River, gracias a la presencia de Tobías Andrada, Thiago Almada, Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi. Cabe destacar que el zaguero central solo será afectado al último encuentro de la fecha FIFA, previsto para el 6 de octubre.

Scaloni y más llamados del exterior

Si bien ya había compartido el listado inicial con jugadores que militan en el extranjero, el estratega oriundo de Pujato agregó tres nombres más este sábado.

Se trata de Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez, que actualmente se encuentran en Bayer Leverkusen, Toluca y Betis, respectivamente.

Esta nota habla de:
1
Franco Colapinto despertó interés en otros equipos de Fórmula 1: qué dijo un periodista que conoce el paddock
CONFESIÓN

Franco Colapinto despertó interés en otros equipos de Fórmula 1: qué dijo un periodista que conoce el paddock

2
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

3
Un ex Racing destapó una interna feroz: del "había piñas" al "nadie compartía mate"
TREMENDO

Un ex Racing destapó una interna feroz: del "había piñas" al "nadie compartía mate"

4
Agenda completa: estos son los cinco partidos del fútbol argentino de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026
UNO POR UNO

Agenda completa: estos son los cinco partidos del fútbol argentino de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

5
¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Yassine Bounou
BOMBAZO

¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Yassine Bounou

Últimas noticias de Lionel Scaloni