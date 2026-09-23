Con un golazo agónico, Argentina venció a Perú y jugará por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026
Argentina le ganó 1-0 a Perú sobre el final y jugará la final por la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La Selección Argentina Sub 19 le ganó agónicamente a Perú por 1-0 en la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 e irá en búsqueda de la medalla de oro.
El autor del gol fue Santiago Espíndola, el mediocampista de las inferiores de River. El futbolista sacó un fuerte remate desde afuera del área en el minuto 89 del segundo tiempo para darle la victoria a la Albiceleste.
El equipo de Diego Placente también venía de clasificarse sobre el final del encuentro ante Venezuela en la fase de grupos por el golazo de Ramiro Tulián para igualar 1-1 y pasar a las semifinales.
Ahora, Argentina aguardará por el ganador entre Paraguay y Uruguay para luego enfrentarlos en el último partido del torneo en búsqueda de colgarse la presea dorada.
La gran final del certamen será el próximo viernes desde las 15 horas en el estadio Marcelo Bielsa.