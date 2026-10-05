Cuántos goles y asistencias tiene Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi dejó a lo largo de su carrera marcas que parecen imposibles de igualar. Hitos que acompañan una trayectoria con logros que quedarán por siempre en la memoria.

En la Selección Argentina, marcó goles de todas los colores y formas. Y también dio asistencias que en algunos casos le permitieron pasar eliminatorias y partidos memorables.

Cuántos goles convirtió Messi en la Selección Argentina

A lo largo del tiempo, Lionel Messi hizo 125 goles en 207 partidos jugados (a falta del encuentro contra Benín).

El rival que más lo sufrió fue Bolivia, al que le convirtió 12 tantos en 11 partidos jugados. Después aparecen Ecuador y Venezuela, a los que le hizo siete goles a cada uno.

Más atrás aparece Uruguay, al que le hizo seis goles, mientras que Brasil lo sufrió en cinco oportunidades, incluyendo un hat trick que le metió en el recordado 4-3 en Nueva Jersey.

Cuántas asistencias tiene Messi en la Selección Argentina

A lo largo de su carrera con la Albiceleste, el astro rosarino sumó un total de 68 asistencias, lo que lo convierten en el máximo asistidor de la historia de la Selección.

El jugador que más asistencias recibió de parte de Messi fue Lautaro Martínez, con un total de 10 (incluyendo el centro contra Inglaterra). Le siguen en esa lista Sergio "Kun" Aguero y Gonzalo "Pipita" Higuain, con 9 asistencias a cada uno.