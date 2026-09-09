Cuti Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina tras la salida de Messi

La Selección Argentina comienza a transitar una nueva etapa después de la salida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, dos de los principales referentes del ciclo de Lionel Scaloni. En ese escenario, Cristian "Cuti" Romero será quien tome la posta y se convierta en el nuevo capitán de la Albiceleste.

El defensor de Atlético de Madrid no asumirá el liderazgo de manera improvisada. La decisión ya había sido tomada por Scaloni antes de la disputa del Mundial, cuando Romero fue establecido como el tercer capitán detrás de Messi y Otamendi. Con ambos fuera del seleccionado, el cordobés pasará a ocupar el primer lugar en la línea de mando.

Lionel Messi

Scaloni eligió a Cuti Romero como nuevo líder de la Selección Argentina

La elección del entrenador tuvo en cuenta el peso que Romero adquirió dentro del plantel durante los últimos años. El zaguero surgido de Belgrano quedó por delante de otros referentes de la Scaloneta, como Emiliano "Dibu" Martínez y Nicolás Tagliafico, para asumir la responsabilidad de llevar la cinta.

Romero, de 28 años, ya conoce lo que significa ser capitán de la Selección Argentina. Aunque hasta ahora lo hizo de manera circunstancial, ya utilizó el brazalete en tres partidos durante el ciclo de Scaloni.

Su estreno como capitán se produjo el año pasado, en el triunfo por 1-0 frente a Chile como visitante por las Eliminatorias Sudamericanas. Meses después volvió a llevar la cinta en un amistoso ante Venezuela.

La tercera oportunidad llegó en marzo pasado, cuando Romero encabezó al equipo en el triunfo 2-1 ante Mauritania.

De esta manera, sus antecedentes con el brazalete hicieron que el próximo paso no resulte extraño dentro del seleccionado: Cuti dejará de ser un capitán ocasional para convertirse en el principal referente de la nueva Argentina.

Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina

La nueva función de Romero quedará expuesta en los próximos compromisos del seleccionado. Argentina disputará una serie de amistosos durante septiembre y los rivales serán anunciados esta semana.

Serán los primeros encuentros de esta nueva etapa después del Mundial y servirán, además, para comenzar a delinear el equipo que afrontará el próximo ciclo competitivo.

Con Messi fuera de escena y Otamendi también alejado del seleccionado, Romero tendrá ahora una responsabilidad diferente. Además de su habitual tarea como uno de los pilares de la defensa, deberá ocupar un lugar central en el vestuario y transformarse en la principal voz de mando dentro del campo de juego.

La continuidad de Scaloni todavía no está definida

La designación de Romero como capitán también se produce mientras existe una incógnita alrededor del futuro de Lionel Scaloni.

Si bien el entrenador continúa al frente de la Selección Argentina, su continuidad más allá de 2026 todavía no está confirmada y las conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino por su renovación siguen en marcha.

Por eso, aunque Romero ya tiene definido su nuevo rol, todavía resta conocer quién estará al frente del seleccionado en la próxima etapa.

Lo concreto es que, por decisión de Scaloni, Cuti Romero aparece como el elegido para tomar la cinta que durante tantos años llevó Lionel Messi. El defensor de Atlético de Madrid tendrá así el desafío de liderar a una Selección Argentina que comienza a acostumbrarse a vivir sin su máxima figura.