Dibu Martínez sorprendió a todos al hablar del retiro de Messi: "Pensé que ya se había retirado"

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó una particular situación al país y dejó una llamativa confesión cuando fue consultado por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. El arquero aseguró que, hasta ese momento, creía que el capitán ya había puesto punto final a su ciclo con la camiseta albiceleste.

"Pensé que ya se había retirado", reconoció el actual arquero del Chelsea, quien rápidamente destacó la importancia de que Messi pueda tener la despedida que desea frente al público argentino.

"Lamentablemente no la pudimos ganar, me va a quedar la espina por mucho tiempo.



¿La despedida de Messi? PENSÉ QUE YA SE HABÍA RETIRADO, así que la posibilidad de retirarse acá es un sueño para él, y trataremos que sea un lindo día".



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En ese sentido, el Dibu valoró especialmente la posibilidad de que el astro rosarino tenga su último partido con la Selección en el país. "Tener la posibilidad de retirarse en la Argentina es un sueño para él y esperemos que sea un lindo día", expresó.

Martínez también fue consultado por la situación de Lionel Scaloni, cuyo contrato con la Selección argentina finaliza el 31 de diciembre. Sin brindar pistas sobre cuál podría ser la decisión del entrenador, el arquero fue contundente: "No tengo ni idea". Y agregó: "Es un tema suyo y de su equipo de trabajo y lo vamos a apoyar en lo que decida".

Otro de los puntos que abordó el campeón del mundo fue la renovación del plantel luego de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España. Para el arquero, el proceso de recambio ya está en marcha, aunque aclaró que varios de los futbolistas que aparecen como alternativas ya tuvieron participación en el seleccionado.

"Los que están no son chicos nuevos, sino chicos que ya han estado", explicó Martínez, quien además reconoció que la derrota en la definición mundialista todavía pesa dentro del grupo: "Nos va a quedar la espina por mucho tiempo".

Por otra parte, el arquero fue consultado por sus posibilidades de quedarse con el Premio Yashin, galardón que reconoce al mejor arquero del mundo. Lejos de considerarse candidato, respondió que no se ve "ni loco" con posibilidades de quedarse con el reconocimiento.

En cambio, sí señaló a Messi como uno de los nombres que observa con posibilidades de conquistar el Balón de Oro, otro de los grandes premios individuales de la temporada.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Selección argentina tendrá una nueva presentación durante la próxima fecha FIFA de octubre, aunque antes afrontará un amistoso ante Bolivia el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el equipo dirigido por Scaloni se medirá con Burkina Faso el 3 de octubre. El cierre de la serie tendrá como protagonista a Messi, ya que el 6 de octubre Argentina enfrentará a Benín en el partido que marcará la despedida del capitán de la Selección en territorio argentino.

La expectativa estará puesta en ese encuentro, que tendrá un significado especial para Messi y para los hinchas argentinos, luego de más de dos décadas del futbolista con la camiseta del seleccionado.