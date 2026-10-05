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El emotivo posteo de Lionel Messi tras la última práctica con la Selección Argentina: "Voy a extrañar..."

Después de participar del último entrenamiento con la Albiceleste, el 10 publicó un emocionante posteo en redes sociales.

Edelmiro Balmaceda
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Antes del partido contra Benín, en el que se despedirá definitivamente, Lionel Messi participó hoy por última vez de un entrenamiento de la Selección Argentina.

Tras la jornada en Ezeiza, donde trabajó con el resto del plantel, el capitán de la Albiceleste hizo un emotivo posteo en sus redes sociales.

"Momentos especiales que sé que voy a extrañar...", escribió la Pulga en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos de la tarde.

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Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Mañana, desde las 20:00, Leo tendrá su last dance con el combinado nacional, al que perteneció durante los últimos 21 años.

Vale resaltar que, además del encuentro contra el elenco africano, el Estadio Monumental vivirá una noche en la que habrá una fiesta con sorpresas y artistas invitados.

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