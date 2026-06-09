El llamativo apodo que le pusieron a Tomás Aranda en la Selección Argentina

Tomás Aranda al ingresar en la victoria de la Selección Argentina ante Honduras, se transformó en el debutante más joven de la historia de la Albiceleste.

Tras sumar sus primeros minutos por 2 a 0 en Texas, el volante ofensivo de Boca Juniors subió imágenes de su entrenamiento, en donde varios de los campeones del mundo terminaron de sacar a cla luz el llamativo apodo con el que fue recibido.

El posteo que tomó más trascendencia en las redes sociales fue el de Thiago Almada, quien lo bautizó como "El chicle Aranda".

Lejos de estar asociado a su manera de ver el fútbol, el origen radica cuando segundos antes de su debut en el Kyle Field, Scaloni le tuvo que decir que se saque un chicle de la boca.

El propio DT se encargó de revelar la situación durante la conferencia de prensa posterior al partido. "Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron: entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije ‘sácate el chicle', porque entrena comiendo chicle", confesó.

Asimismo, Scaloni valoró positivamente ese rasgo de personalidad al argumentar que el futbolista "está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien". De este modo, lo que comenzó como un llamado de atención por parte del cuerpo técnico se transformó en el nuevo apodo para una de las promesas que tiene el seleccionado nacional.