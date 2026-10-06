El top five de las mejores fotos de Messi con la Selección Argentina

Hoy Lionel Messi le pone fin a su carrera en la Selección Argentina y nada será igual. La Albiceleste enfrentará a Benín, en el estadio Monumental, en un amistoso en medio de la fecha FIFA.

Habrá una Fan Fest y muchos shows para que los hinchas disfruten antes, durante y después del partido con el cierre de Ulises Bueno y de Soledad.

Es medio imposible hacer un resumen fotográfico después de 207 partidos y 21 años de entregarlo todo con la celeste y blanca, pero conocé los cinco momentos más destacados en imágenes que quedarán para siempre grabadas.

Las cinco mejores fotos de Messi con la Argentina

Su primera vez con la Albiceleste fue el 17 de agosto de 2005, en un amistoso que acabó con triunfo 2 a 1, con goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze, ante Hungría en Budapest.

Entró en el minuto 63 con la camiseta 18 en reemplazo de Lisandro López y a los 43 segundos, tras que fuera agarrado de la camiseta por el defensor húngaro Vilmos Vanczár y lanzar una mano para liberarse de él, fue expulsado por el árbitro Markus Merk.

Juan Pablo Sorín conteniendo a Lionel Messi ver la tarjeta roja.

Maradona como DT y el fracaso en el Mundial 2010

El Mundial 2010 fue especial para los argentinos. Con Messi como Balón de Oro y figura del equipo, más Diego Armando Maradona como DT, pero el equipo nunca terminó de jugar del todo bien y quedó eliminado ante Alemania por un contundente 4 a 0.

Diego Maradona a punto de abrazar a Lionel Messi.

La cara de la decepción: la final perdida en el Mundial 2014

Sin lugar a dudas que una de las frustracciones más importante de la carrera de Lionel Messi fue la final perdida ante Alemania del Mundial 2014. A pesar de ser el MVP de la Copa del Mundo, la mirada del 10 al trofeo nos hizo llorar a todos.

Lionel Messi mirando la Copa que se haría esperar...Su cara lo dice todo.

El abrazo con su amigo Neymar tras la final de la Copa América

El 10 de julio de 2021 Lionel Messi por fin pudo gritar campeón con la Selección Argentina, que le ganó la final de la Copa América a Brasil en el mítico Maracaná. Su cercanía con Ney, su charla en el túnel y las felicitaciones del actual jugador del Santos grafican la relación que tienen.

La imagen de Lionel Messi y Neymar abrazados recorrió el mundo.

El día que cumplió el sueño de su vida: campeón del Mundial Qatar 2022

En una final no apta para cardíacos, Argentina le ganó por penales a Francia, tras igualar 3 a 3 en tiempo regular y suplementario y se quedó con el Mundial de Qatar 2022. Tras ir a recibir el premio a mejor jugador del certamen, Messi pasó por al lado de la Copa del Mundo, se frenó y la acarició.



