El tremendo elogio de Jorge Valdano a la Selección Argentina por el recambio de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina es una de las candidatas para quedarse con el Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ese favoritimismo no sólo nace por tener a Lionel Messi y ser el último campeón del mundo, sino porque además encontró el recambio de varios futbolistas notables que ya no forman parte del proceso por ejemplo Ángel Di María y eso fue justamente lo que lo llevó a Jorge Valdano a resaltar lo que ocurre bajo el mando de Lionel Scaloni.

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La Albiceleste llega con un equipo que quiere ser Bicampeón en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 %u2122%uFE0F %uD83C%uDFC6#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/xPL9RSurel — Los Protagonistas (@losprota) June 9, 2026

Si hacemos un análisis fino de los comenzarán a disputar el Grupo J de la Copa del Mundo junto a Argelia, Austria y Jordania, faltan nada menos que nueve integrantes que besaron el trofeo soñado en el estadio Lusail. Franco Armani, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Alejandro "Papu" Gómez, Ángel Di María, Angel Correa y Paulo Dybala, cada uno con un presente difente, se quedaron afuera.

Ese grupo de jugadores fueron reemplazados por Juan Musso, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nicolás González, José Manuel López y Nico Paz, más el reemplazante de Leonardo Balerdi que será dado a conocer mañana miércoles.

"A Argentina la veo bien. Se ha renovado con algnos chicos jóvenes que están bastante bien, tales son los casos de Nico Paz y Giuliano Simeone, con padres que pasaron por la Selección Argentina", afirmó Valdano en una entrevista que dio vueltas al mando. "No perdieron el hambre, siguen funcionando como equipo, más que una selección, eso es saludable. Les doy opciones. La ciencia se ha pronunciado y la ciencia no es tonta. Pone primero a Francia, enseguida a Argentina, a España, a Portugal...", cerró con un comentario que tampoco pasó desapercibido.