¡EN VIVO! Argentina se entrena para definir el 11 ante Jordania

La Selección Argentina realiza esta tarde una nueva práctica en la ciudad de Kansas City con el objetivo de delinear la formación inicial que enfrentará a Jordania. El director técnico Lionel Scaloni busca ajustar los últimos detalles tácticos para asegurar la clasificación y el liderato en el cierre de la primera etapa del Mundial 2026.

El plantel albiceleste trabaja a puertas abiertas para la prensa durante los primeros quince minutos, donde se evalúa la condición física de los futbolistas clave.

Las dudas de Lionel Scaloni para el armado del equipo

El cuerpo técnico analiza introducir variantes en la alineación titular y todavía no se sabe si Leo y Dibu serán de la partida. Los entrenamientos de las últimas horas se centraron en ejercicios de definición y movimientos tácticos zonales en el mediocampo.

Por último, se espera que el entrenador defina si mantendrá la base que viene jugando o si dará rodaje a futbolistas que sumaron menos minutos en el torneo.

El escenario del último partido del grupo

El encuentro ante el conjunto asiático marcará el destino de la delegación nacional en la llave de grupos de la Copa del Mundo. Las autoridades viales y de transporte de la ciudad estadounidense ya diagramaron los accesos para las miles de familias argentinas que se acercarán al estadio.

La conferencia de prensa oficial del estratega santafesino aportará mayores precisiones sobre los once nombres elegidos para saltar al campo de juego.