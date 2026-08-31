Enzo Fernández despidió a Messi de la Selección Argentina con una emotiva carta: "Qué suerte tuve, Leo"

La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su ciclo en la Selección Argentina generó una enorme repercusión entre sus compañeros y excompañeros. Uno de los que quiso dedicarle unas palabras especiales fue Enzo Fernández, quien publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado por varias fotografías junto al capitán.

El mediocampista recordó que, años atrás, había sido apenas un chico cuando Messi anunció por primera vez que dejaba el seleccionado. En aquel momento, Enzo incluso le había escrito para pedirle que regresara. Ahora, con una historia completamente diferente entre ambos, volvió a dirigirse a su ídolo.

"Cuando aquella vez dijiste que te ibas me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos", expresó el futbolista de 25 años.

Fernández también puso el foco en el vínculo personal que construyó con Messi desde su llegada a la Selección. Más allá de admirarlo por todo lo conseguido dentro de la cancha, destacó especialmente la manera en la que el rosarino lo recibió en el grupo.

"Siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué", escribió Enzo. Y agregó: "Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más".

Finalmente, el mediocampista del Chelsea recordó aquel sueño que parecía lejano cuando era un niño y celebró haber podido cumplirlo. "Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia", cerró.

Así, Enzo Fernández eligió despedir a Messi de la Selección Argentina desde un lugar profundamente personal: el de aquel chico que soñaba con jugar junto a su máximo ídolo y que, con el paso de los años, terminó compartiendo una cancha y grandes momentos con él.

La carta completa de Enzo Fernández a Messi

Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste.



Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina. Por suerte volviste.



Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca.



Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera.

Qué suerte tuve, Leo.





Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo.

Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia.





Te vamos a extrañar mucho, capitán.