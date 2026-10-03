La formación de Argentina vs. Burkina Faso: las dos dudas que mantiene Scaloni

La Selección Argentina enfrentará este sábado desde las 21 a Burkina Faso en el Estadio Monumental por un nuevo amistoso internacional. Lionel Scaloni ya tiene prácticamente definido el equipo que saldrá a la cancha, aunque todavía mantiene dos dudas para completar el once titular.

Emiliano Martínez volverá a estar bajo los tres palos, mientras que la defensa tendrá a Agustín Giay como lateral derecho y a Cristian Romero junto a Lisandro Martínez en la zaga central.

La primera incógnita aparece sobre el sector izquierdo. Scaloni todavía no confirmó si Román Vega será titular o si finalmente Facundo Medina ocupará ese lugar. El resto de la última línea ya estaría definido para el encuentro ante el seleccionado africano.

En el mediocampo también hay una posición que todavía no tiene dueño. Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister volverán a formar parte de la zona central, mientras que Nicolás Paz tendrá nuevamente la oportunidad de jugar unos metros más adelantado después de su gran actuación en la goleada 4-0 ante Bolivia.

La duda pasa por el otro costado del mediocampo: Gianluca Prestianni y Matías Soulé son las alternativas que analiza el entrenador para completar la formación.

En ataque, en tanto, Lautaro Martínez y Julián Álvarez volverán a compartir la delantera. Ambos fueron titulares ante Bolivia y todo indica que Scaloni apuesta nuevamente por esta dupla ofensiva en un seleccionado que atraviesa una nueva etapa.

Argentina llega al partido después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López fueron los autores de los goles en el debut de esta serie de amistosos.

Así formará Argentina vs. Burkina Faso

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

De esta manera, Scaloni mantiene solamente dos interrogantes para el partido frente a Burkina Faso: quién ocupará el lateral izquierdo y quién completará el mediocampo junto a Paz, Palacios y Mac Allister.