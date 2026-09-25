Sin cambios: la AFA confirmó el aforo reducido para el amistoso entre Argentina y Bolivia

En el marco de los amistosos internacionales de la fecha FIFA, la Selección Argentina confirmó que contará con aforo reducido en el primer encuentro ante Bolivia.

Esto se da por una sanción impuesta por la casa madre del fútbol mundial, la cual se generó tras varios cánticos de hinchas argentinos durante el Mundial 2026.

El estadio Mario Alberto Kempes contará con el 50% de su capacidad debido a las sanciones que recibió la Albiceleste.

Por otra parte, desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron que una de las plateas estará habilitada para niños y niñas menores a 12 años de forma exclusiva. Esto será en la Platea Roberto Gasparini.

La Popular Sur Artime permanecerá completamente cerrada al público. En tanto, la Popular Norte Willington tendrá una reducción de 2500 espectadores respecto de su capacidad habitual.