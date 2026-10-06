La historia de Messi con la Selección Argentina: del debut con expulsión, a la gloria máxima en Qatar 2022

Lionel Messi es Argentina y Argentina es de Lionel Messi y hoy, desde las 20 en el estadio Monumental, la Scaloneta se enfrenta Benín por un amistoso por la fecha FIFA en "el último baile" con la camiseta celeste y blanca del para muchos " el mejor jugador de fútbol de la historia"

La historia de Leo Messi (como le dicen en España) con la Selección Argentina es para escribir un libro, ya que pasó de su debut con expulsión y lágrimas y las finales perdidas con críticas despiadadas hasta la gloria máxima cuando besaba la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Un debut cruel

Su primera vez con la Albiceleste fue el 17 de agosto de 2005, en un amistoso que acabó con triunfo 2 a 1, con goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze, ante Hungría en Budapest.

Entró en el minuto 63 con la camiseta 18 en reemplazo de Lisandro López y a los 43 segundos, tras que fuera agarrado de la camiseta por el defensor húngaro Vilmos Vanczár y lanzar una mano para liberarse de él, fue expulsado por el árbitro Markus Merk.

Su debut mundialista y la insólita decisión de Pekerman

Una exhibición ante Serbia en su debut mundialista goleada por 6 a 0 acabó en sinsabor tras la eliminación ante Alemania en cuartos por penales. José Pekerman fue el villano de la historias porque no lo puso en la prórroga, algo que le recriminarán por siempre.

La primera gran decepción: final perdida de la Copa América Venezuela 2007

Fue una dura derrota ante Brasil por 3 a 0 sin discusión y comenzaron los primeros señalamientos por su rendimiento y por no aparecer en los momentos difíciles.

El fracaso de la propuesta de Maradona con Messi como líder en el Mundial Sudáfrica 2010

Diego Armando Maradona agarró el mando de la Albiceleste, pero todo acabó en decepción y una goleada por 4 a 0 ante Alemania en el Mundial. Nuevamente se puso el liderazo de Messi en duda, en especial por su nulo aporte goleador.

Copa América 2011: la decepción y el "pecho frío" a Messi que lo enojó tanto

La Copa América 2011 disputada en Argentina terminó con tremendas críticas por la derrota por penales ante Uruguay. Que el fin de la historia haya pasado en cuartos de final, fue durísimo cuando había muchas expectativas.

Dura caída en la final del Mundial 2014 ante Alemania

La decepción por perder la final de una Copa del Mundo y ante Alemania, volvió a cargar de mala energía a todo lo que rodeaba a Messi al que no paraban de compararlo con Diego Maradona.

Derrota en la final de la Copa América Chile 2015

Santiago fue testigo de otra final perdida y ya muchos en territorio argentino pedían que Messi deje de jugar con el seleccionado nacional nuevamente por no poder liderarla cuando se necesitaba.

Copa América Centenario: derrota por penales y "se terminó"

En la Copa América Centenario, en Estados Unidos y de nuevo ante Chile, Argentina perdió una nueva final por penales y Messi anunció su adiós: "se terminó".

Mundial Rusia 2018: Francia arrasó con Argentina en octavos de final

La Albiceleste fue arrasada por la Francia de Kylian Mbappé en Kazán en un partido de octavos que volvió a reflejar el reto tan descomunal que Messi se había propuesto.

Copa América 2019: Argentina no puede no puede con Brasil en semifinales

Messi apenas marca un gol y una asistencia en todo el torneo, en otra actuación decepcionantes que dejó muchas dudas.

Copa América 2021: por fin pudo ser campeón

La llegada de Lionel Scaloni fue clave para que Lionel Messi pudiera festejar su primer título con la Selección Argentina. La final fue 1 a 0 ante Brasil con gol de Ángel Di María.

La gloria ante la Finalissima 2022 con goleada ante Italia: segundo festejo de Messi

La Copa de Campeones Conmebol-UEFA, conocida públicamente como Finallisima, la ganó Argentina tras golear a Italia en el mítico estadio de Wembley. Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala anotaron los tantos del triunfo.

La gloria máxima en el Mundial Qatar 2022

Argentina venció a Francia por penales tras igualar 3 a 3 en tiempo regular y suplementario. Messi metió un doblete, fue el MVP y levantó el trofeo con el que soñó toda su vida.

Copa América 2024: otro título de Copa América con Messi como líder

Argentina logró imponerse ante

en la final, con un equipo que parecía invencible y Messi fue su líder absoluto.

Mundial 2026: su última Copa del Mundo con una actuación legendaria sin premio final

La Selección Argentina cae ante España por 1 a 0 en tiempo suplementario en una final en la que nadie brilló demasiado con la celeste y blanca. Messi anotó 8 goles y dio 4 asistencias a sus 39 años pero no alcanzó.