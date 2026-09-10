La pésima noticia que Lionel Scaloni recibió en medio de las dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina

A poco menos de tres meses para que termine el año, la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina es una verdadera incógnita que preocupa a más de uno.

Sin novedades respecto a su posición, al menos abiertamente, el estratega todavía evalúa cuáles serán los pasos a seguir. Sin embargo, en las últimas horas recibió una noticia nada buena.

Según trascendió, Walter Samuel, uno de sus asistentes desde la hora cero del proceso que arrancó en 2018, no renovará contrato y dejará su puesto.

Las razones del Muro para irse del seleccionado son sencillas: quiere terminar de prepararse para ser director técnico principal en el corto plazo.

Vale destacar que la decisión nada tiene que ver con lo que pueda llegar a hacer el oriundo de Pujato. No obstante, el quedarse sin uno de sus hombres de confianza puede llegar a ser un factor determinante.

Además, aún no se sabe qué pasará con Pablo Aimar y Roberto Ayala, los otros integrantes del cuerpo técnico. Por ahora, las definiciones sobre la conducción de la Albiceleste y su devenir siguen sin aparecer.