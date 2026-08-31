La reacción de los jugadores de Selección Argentina ante el retiro de Messi de la celeste y blanca

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras más de 200 partidos, en los que dejó una huella imborrable y ganó cuatro títulos. Sus compañeros de la Albiceleste reaccionaron al posteo del capitán en Instagram, con emotivos mensajes en las redes sociales.

Si bien Rodrigo De Paul, fue el primero en tomar la posta y, ladero de Messi tanto en la Selección como en el Inter Miami, fue el primero en tomar la posta y hacerle una sentida dedicatoria, luego se expresaron Leandro Paredes, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico y Ángel Di María, entre otros.

"Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán", afirmó Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors, quien se encuentra suspendido por 10 partidos por los incidentes en la final del Mundial 2026 ante España.

El mensaje de Paredes a Leo Messi.

Cristian "Cuti" Romero, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, también le quiso dejar su mensaje: "Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste por mí y por nuestro país. Gracias eternas capitán".

La dedicatoria de Cuti Romero a Messi por su retiro de la Albiceleste.

Nicolás Tagliafico fue más escueto y sólo aportó un "Gracias eternas". La historia estaba acompañada de una foto de los dos abrazados.

Y como no podía faltar, Ángel Di María ya retirado de la Albiceleste, pero presente con cada uno de ellos, escribió: "Gracias eternas, capitán".

El mensaje de Di María a Messi.



