Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SE TERMINA

La Selección Argentina cortará una racha extensa al enfrentar a Islandia

Esta noche, la Selección Argentina tendrá su última prueba previa al Mundial 2026 y le pondrá fin a un registro que tenía muchos años de vigencia.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Esta noche, desde las 22:00, la Selección Argentina se medirá ante Islandia en lo que será su último amistoso en la previa del Mundial 2026.

Más allá de que el foco estará puesto en sumar rodaje y ultimar detalles de cara al debut en la Copa del Mundo contra Argelia, este partido también servirá para que la Albiceleste corte una extensa racha.

Tanto es así que, con este segundo enfrentamiento histórico frente al conjunto nórdico, rival en el Mundial Rusia 2018, los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a chocar con un seleccionado europeo después de tres años y medio.

De hecho, la última vez que eso había ocurrido fue en la final del último campeonato mundial ante Francia, el 18 de diciembre de 2022 en Qatar.

La Selección Argentina cortará una racha extensa al enfrentar a Islandia

A su vez, para encontrar el último compromiso de exhibición en esas condiciones hay que remontarse al 5 de junio de ese mismo año, cuando Lionel Messi brilló y anotó todos los goles del 5-0 frente a Estonia.

La Selección Argentina cortará una racha extensa al enfrentar a Islandia

Vale resaltar que, de ese último antecedente de preparación hace poco más de cuatro años, solamente Leo, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul repetirán titularidad hoy en Alabama.

La Selección Argentina vuelve a jugar con una selección de Europa: cómo le fue en el ciclo de Lionel Scaloni

  • 9/10/2019: 2-2 vs. Alemania | amistoso
  • 1/6/2022: 3-0 vs. Italia | Finalissima
  • 5/6/2022: 5-0 vs. Estonia | amistoso
  • 30/11/2022: 2-0 vs. Polonia | fase de grupos Mundial 2022
  • 9/12/2022: (4) 2-2 (3) vs. Países Bajos | cuartos de final Mundial 2022
  • 13/12/2022: 3-0 vs. Croacia | semifinales Mundial 2022
  • 18/12/2022: (4) 3-3 (3) vs. Francia | final Mundial 2022

Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

4
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

5
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

Últimas noticias de Selección Argentina