La Selección Argentina cortará una racha extensa al enfrentar a Islandia

Esta noche, desde las 22:00, la Selección Argentina se medirá ante Islandia en lo que será su último amistoso en la previa del Mundial 2026.

Más allá de que el foco estará puesto en sumar rodaje y ultimar detalles de cara al debut en la Copa del Mundo contra Argelia, este partido también servirá para que la Albiceleste corte una extensa racha.

Tanto es así que, con este segundo enfrentamiento histórico frente al conjunto nórdico, rival en el Mundial Rusia 2018, los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a chocar con un seleccionado europeo después de tres años y medio.

De hecho, la última vez que eso había ocurrido fue en la final del último campeonato mundial ante Francia, el 18 de diciembre de 2022 en Qatar.

A su vez, para encontrar el último compromiso de exhibición en esas condiciones hay que remontarse al 5 de junio de ese mismo año, cuando Lionel Messi brilló y anotó todos los goles del 5-0 frente a Estonia.

Vale resaltar que, de ese último antecedente de preparación hace poco más de cuatro años, solamente Leo, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul repetirán titularidad hoy en Alabama.

La Selección Argentina vuelve a jugar con una selección de Europa: cómo le fue en el ciclo de Lionel Scaloni