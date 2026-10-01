La Selección Argentina de Scaloni no es nada amistosa: sus implacables números en duelos de preparación

En su primera presentación oficial tras quedarse con el subcampeonato en el Mundial 2026, la Selección Argentina no tuvo piedad y goleó 4-0 a Bolivia en una noche redonda en Córdoba.

Pero más allá de haber dejado buenas sensaciones y demostrar que, pese al retiro de Lionel Messi hay una buena cantidad de alternativas para soñar, la Albiceleste ratificó una vez más su dominio en partidos amistosos.

Desde que Lionel Scaloni asumió como entrenador en 2018, el combinado nacional disputó 35 compromisos de preparación y cosechó números abrumadores: obtuvo nada más y nada menos que 29 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Las únicas derrotas bajo el mando del DT santafesino fueron ante Brasil y Venezuela en 2018 y 2019, respectivamente. Además, entre los antecedentes, la máxima goleada fue un 7-0 frente a Curazao en 2023.

Todos los amistosos de la Selección Argentina en la era Scaloni