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UNA GARANTÍA

La Selección Argentina de Scaloni no es nada amistosa: sus implacables números en duelos de preparación

Con la contundente goleada que firmó ayer ante Bolivia, la Albiceleste engrosó un notable registro durante la era del actual DT.

Edelmiro Balmaceda
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En su primera presentación oficial tras quedarse con el subcampeonato en el Mundial 2026, la Selección Argentina no tuvo piedad y goleó 4-0 a Bolivia en una noche redonda en Córdoba.

Pero más allá de haber dejado buenas sensaciones y demostrar que, pese al retiro de Lionel Messi hay una buena cantidad de alternativas para soñar, la Albiceleste ratificó una vez más su dominio en partidos amistosos.

Desde que Lionel Scaloni asumió como entrenador en 2018, el combinado nacional disputó 35 compromisos de preparación y cosechó números abrumadores: obtuvo nada más y nada menos que 29 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Las únicas derrotas bajo el mando del DT santafesino fueron ante Brasil y Venezuela en 2018 y 2019, respectivamente. Además, entre los antecedentes, la máxima goleada fue un 7-0 frente a Curazao en 2023.

Todos los amistosos de la Selección Argentina en la era Scaloni

  1. 3-0 vs. Guatemala - 07/09/2018
  2. 0-0 vs. Colombia - 11/09/2018
  3. 4-0 vs. Irak - 11/10/2018
  4. 0-1 vs. Brasil - 16/10/2018
  5. 2-0 vs. México - 16/11/2018
  6. 2-0 vs. México - 20/11/2018
  7. 1-3 vs. Venezuela - 22/03/2019
  8. 1-0 vs. Marruecos - 26/03/2019
  9. 5-1 vs. Nicaragua - 07/06/2019
  10. 0-0 vs. Chile - 05/09/2019
  11. 4-0 vs. México - 10/09/2019
  12. 2-2 vs. Alemania - 09/10/2019
  13. 6-1 vs. Ecuador - 13/10/2019
  14. 1-0 vs. Brasil - 15/11/2019
  15. 2-2 vs. Uruguay - 18/11/2019
  16. 5-0 vs. Estonia - 05/06/2022
  17. 3-0 vs. Honduras - 23/09/2022
  18. 3-0 vs. Jamaica - 27/09/2022
  19. 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos - 16/11/2022
  20. 2-0 vs. Panamá - 23/03/2023
  21. 7-0 vs. Curazao - 28/03/2023
  22. 2-0 vs. Australia - 15/06/2023
  23. 2-0 vs. Indonesia - 19/06/2023
  24. 3-0 vs. El Salvador - 22/03/2024
  25. 3-1 vs. Costa Rica - 26/03/2024
  26. 1-0 vs. Ecuador - 09/06/2024
  27. 4-1 vs. Guatemala - 14/06/2024
  28. 1-0 vs. Venezuela - 10/10/2025
  29. 6-0 vs. Puerto Rico - 14/10/2025
  30. 2-0 vs. Angola - 14/11/2025
  31. 2-1 vs. Mauritania - 27/03/2026
  32. 5-0 vs. Zambia - 31/03/2026
  33. 2-0 vs. Honduras - 06/06/2026
  34. 1-0 vs. Islandia - 09/06/2026
  35. 4-0 vs. Bolivia - 30/10/2026

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