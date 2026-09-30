La Selección Argentina en Córdoba: Chiqui Tapia encendió la previa con cuarteto, guiño a La Mona y la mira puesta en Bolivia

La cuenta regresiva llegó a su fin y Córdoba se prepara para vivir una auténtica fiesta del fútbol. Con motivo del amistoso de esta noche de la Selección Argentina frente a Bolivia, programado para las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, revolucionó las redes sociales al compartir un material audiovisual exclusivo para calentar motores de cara a este nuevo compromiso de la Albiceleste.

El spot publicitario, pensado para conectar de inmediato con la pasión de los hinchas, arranca combinando destellos mágicos del capitán Lionel Messi con una frase contundente que marca el pulso emotivo de la pieza: "Antes del último baile, siempre hay cuarteto". De fondo, con los acordes inconfundibles de "Soy Argentino" de La Mona Jiménez, el video repasa pasajes inolvidables del camino de Argentina en la última Copa del Mundo 2026, donde el combinado nacional acarició la gloria y cayó en una vibrante definición frente a España.

"La triple fecha arranca en Córdoba, vamos de nuevo Argentina", reza el cierre del mensaje institucional difundido por el dirigente, dando el puntapié inicial a una seguidilla de partidos clave en esta ventana internacional.