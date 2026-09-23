La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos

Tras imponerse de manera agónica ante Perú esta tarde, la Selección Argentina Sub-19 ya sabe quién será su rival en la gran final de los Juegos Suramericanos 2026.

Se trata de Paraguay, que derrotó 1-0 a Chile en la segunda semifinal gracias al gol de Milan Freyres sobre la hora y enfrentará a la Albiceleste en busca de la medalla de oro.

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%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB ¡GOOOL DE MILAN FREYRES Y LA @ALBIRROJA ES FINALISTA! %uD83E%uDD47 ¡VAMOS POR LA MEDALLA DE ORO!



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Para el equipo dirigido por Diego Placente será una revancha, ya que en la primera fecha del Grupo B, la Albirroja lo derrotó y le amargó el debut en el certamen.

Vale destacar que el duelo decisivo entre el combinado nacional y el elenco guaraní se disputará el próximo viernes en Rosario, desde las 15:00.

Además, ese mismo día a partir de las 10:00, Perú y Chile dirimirán quién se llevará la medalla de bronce.