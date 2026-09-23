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POR LA DE ORO

La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos

Tras superar sus encuentros de semifinales, la Albiceleste y la Albirroja buscarán la máxima presea en la definición.

Edelmiro Balmaceda
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Tras imponerse de manera agónica ante Perú esta tarde, la Selección Argentina Sub-19 ya sabe quién será su rival en la gran final de los Juegos Suramericanos 2026.

 Se trata de Paraguay, que derrotó 1-0 a Chile en la segunda semifinal gracias al gol de Milan Freyres sobre la hora y enfrentará a la Albiceleste en busca de la medalla de oro.

Para el equipo dirigido por Diego Placente será una revancha, ya que en la primera fecha del Grupo B, la Albirroja lo derrotó y le amargó el debut en el certamen.

Vale destacar que el duelo decisivo entre el combinado nacional y el elenco guaraní se disputará el próximo viernes en Rosario, desde las 15:00.

Además, ese mismo día a partir de las 10:00, Perú y Chile dirimirán quién se llevará la medalla de bronce.

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