La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento antes de jugar con Bolivia: el once que perfila Scaloni

Mañana por la noche, la Selección Argentina enfrentará a Bolivia en el primero de los tres partidos amistosos que disputará durante la fecha FIFA.

En ese marco, la Albiceleste tuvo este martes su último entrenamiento en Ezeiza antes de partir hacia Córdoba y Lionel Scaloni tiene prácticamente definido el once inicial, a excepción de algunas dudas puntuales.

Tal como dejó entrever en la conferencia de prensa que brindó hoy por la tarde , el DT usará un doble nueve con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el frente de ataque.

"En principio, van a jugar juntos Lautaro y Julián, al menos en este partido. Es una linda prueba para los dos y ver qué nos pueden aportar", indicó el estratega campeón del mundo.

Respecto a la mitad de la cancha, que tendrá a Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, Matías Soulé le ganaría la pulseada a Valentín Barco, mientras que Nico Paz le sacaría una leve ventaja a Franco Mastantuono para ocupar el lugar vacante que deja Lionel Messi como enlace.

De hecho, el director técnico santafesino no descartó la chance de que el jugador de Como y el ex River puedan tener minutos al mismo tiempo, aunque en el Estadio Mario Alberto Kempes ese no será el caso.

"Pueden jugar juntos, pero, en principio, jugaría uno de los dos. Los hemos probado juntos y ganas no faltan. Lo intentaremos en algún momento", subrayó.

Scaloni dio pistas. Sin embargo, la formación con la que mañana saltará a la cancha a partir de las 21:00 todavía no se conoce. Lo que es seguro es que hay material de sobra.

La Selección Argentina se mide con Bolivia: probable formación

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.