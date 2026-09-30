La Selección Argentina y su impactante registro en el Estadio Mario Alberto Kempes

A partir de las 21:00, la Selección Argentina enfrentará a Bolivia en el primero de los tres partidos amistosos que jugará durante la presente fecha FIFA.

En ese marco, la Albiceleste se presentará por primera vez desde la caída en la final del Mundial 2026 y lo hará en un escenario particular: el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lejos de Buenos Aires, el elenco dirigido por Lionel Scaloni volverá tras cuatro años al reducto cordobés, donde históricamente cosechó resultados más que favorables. De hecho, en 12 presentaciones oficiales, el combinado nacional obtuvo diez victorias, un empate y una derrota.

El primer antecedente terminó con una goleada por 5-0 ante Suiza, en una exhibición que se disputó en 1980, mientras que el último recuerdo fue en enero de 2022, cuando gracias a un gol de Lautaro Martínez, el seleccionado venció 1-0 a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar.

Respecto a las pálidas, Paraguay sorprendió a todos con un triunfo 1-0 en 2016, en el camino clasificatorio hacia el Mundial Rusia 2018, mientras que Brasil rescató un empate sin goles en un amistoso que tuvo lugar en 2011.

Además, contando todas las veces que jugó en la provincia serrana, la cuenta total engloba 28 festejos, cinco igualdades y un traspié.

Cabe recordar que, frente a Bolivia, el rival este miércoles, la Selección Argentina tiene saldo a favor en el balance general: de un total de 43 enfrentamientos, se impuso en 31, empató cinco y perdió solamente siete.