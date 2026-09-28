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DETALLES

La Selección Argentina volvió a entrenar y comienza a definir el equipo para jugar contra Bolivia

Lionel Scaloni le dio sábado y domingo libre a los futbolistas para volver con todo este lunes. Los detalles del entrenamiento y los jugadores que se sumaron.

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La Selección Argentina volvió a entrenar este lunes con la vista puesta en el encuentro del próximo miércoles frente a Bolivia. El primero de los tres amistosos que tiene pautados la Albiceleste, en el regreso a la actividad tras el Mundial 2026.

La práctica vespertina contó con 30 minutos abiertos a la prensa. El grupo se dividió en dos, con ejercicios distendidos. También hubo una charla entre el entrenador Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA.

Cuándo se suma Lionel Messi

En cuanto a los jugadores que no se integraron el plantel, falta Lionel Messi, que este fin de semana disputó un partido con Inter Miami y se sumará para el amistoso frente a Benín (del martes 6 de octubre).

Por su parte, tampoco se sumaron aún Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, mientras que en el ámbito local no estuvieron presentes Leonel Flores (Boca) y Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina

Martes 29 de septiembre 

  • 14:15 - Conferencia de Lionel Scaloni.
  • 15:30 - Entrenamiento. 

Miércoles 30 de septiembre

  • 21:00 - partido frente a Bolivia.
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