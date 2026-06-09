Las frases más picantes de la conferencia de prensa de Scaloni en la previa del amistoso de Argentina con Islandia

La conferencia de prensa Lionel Scaloni lejos de ser tranquila sirvió para aclarar una malinterpretación de una declaración que hizo con respecto de quién arma el once titular de la Argentina si lo hacía él o si era Lionel Messi quien tomaba las decisiones. También hizo referencia a los jugadores que no llegan al top físicamente y cómo están de sus lesiones Emiliano "Dibu" Martínez y Leandro Paredes.

El conflicto que provocó la molestia de Scaloni

"El de siempre, aprovecho ahora para aclarar. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si hablaba con él y tergiversaron la respuesta un medio de afuera y salió por todos lados que yo consultaba con él. Me parece bien aclarar sobre todo por él, porque a mí no me importa qué piense la gente. Pero por él no cabe ".

"Le preguntaron al entrenador de Portugal si hacía lo mismo con ( Cristiano ) Ronaldo y como no sabía de dónde venía la pregunta, dijo que no, que trabajan de una manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro con Ronaldo y el equipo lo arma el entrenador como es lógico. Lo quiero aclarar porque me pareció de mal gusto lo que escribieron y no me gustó, sinceramente".

" Un medio que no es argentino y me jodió, espero que haya sido una confusión y si pueden sacar ese artículo a mí me haría un favor. Y sobre todo a Leo , porque en los años que yo llevo acá ni una palabra del equipo. Con él, lo que sea, y lo voy a repetir no voy a hacer nada que él no quiera pero a partir de ahí el que decido soy yo respecto del equipo. Me jode que hayan tergiversado la información".

"Rol importantísimo, el de siempre. El que todos esperamos porque no solo cuando está en un vestuario o una cancha con todo lo que transmite a los compañeros es algo increíble. Todo el mundo está esperando que él juegue, y no voy a ser yo el que no lo haga jugar, porque yo quiero que juegue. Ojalá esté bien. Es lo que todos queremos".





"EL QUE DECIDE CÓMO JUEGA EL EQUIPO SOY YO" %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



La aclaración de Lionel Scaloni en conferencia de prensa. #DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/cQSm5ZCi1q — DSPORTS (@DSports) June 8, 2026

La chance de incorporar un cuarto volante frente a Argelia

La lesión de Dibu Martínez

"EL VIERNES ES UN DÍA IMPORTANTE PARA EL DIBU" %uD83E%uDDE4



Scaloni se encuentra expectante respecto a la recuperación del Dibu Martínez para poder probarlo con una mayor exigencia previo al debut en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/MXRCtaGNnu — DSPORTS (@DSports) June 8, 2026

El reemplazante de Leo Balerdi

"Por los plazos que nos dieron, el viernes le sacarían parte de lo que tiene en el dedo. Si se le formó el callo sería una buena señal para ver los últimos cinco días meterle más caña. El jueves o viernes será un día importante".

"No creo que lo diga después del partido, pero sí mañana tendríamos el panorama más claro. Por suerte podemos tomarnos estos días y el miércoles el chico que decidamos pueda estar con nosotros. La posición del Flaco podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaban los compañeros. Tenemos una idea y en base a cómo terminan mañana decidiremos, pero del miércoles no pasa".

Messi va a jugar frente a Islandia

"Sí, va a jugar, no sé cuántos minutos, lo tengo que hablar con él en el entrenamiento. Veremos cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos. Y decidiremos".





"MESSI VA A SUMAR MINUTOS" %uD83D%uDD1F



Lionel Scaloni confirmó que el capitán de la Albiceleste jugará en el amistoso de este martes ante Islandia pensando en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/hc9ROpI7aV — DSPORTS (@DSports) June 8, 2026



