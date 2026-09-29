Leandro Paredes habló sobre su futuro en la Selección Argentina: "Me siento parte"

Leandro Paredes fue uno de los jugadores de la Selección Argentina que sembraron dudas sobre su futuro tras perder la final del Mundial 2026. Casi un mes después, su mirada parece otra, y hasta lanzó un guiño a una posible continuidad.

Ahora, más sereno y con la cabeza más clara, reveló se sentará a conversar con Lionel Scaloni. "Todavía no hablé con el entrenador. Seguro esta semana pase por el predio a saludar, a ver cómo está todo por ahí", contó el mediocampista.

Sobre su futuro en la Albiceleste, el futbolista admitió que no se ve afuera del proceso, aunque hoy cargue con una suspensión de diez partidos por los incidentes con España en la Copa del Mundo.

"Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría", dejó en claro.

Mientras tanto, en AFA siguen trabajando para reducir su penas. Si consigue que el castigo se reduzca a la mitad, de diez a cinco encuentros, Paredes podría cumplirlo por completo en esta fecha FIFA de octubre y en la de noviembre, y quedar disponible para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas.