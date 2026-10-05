Messi se despide de la Selección Argentina: la formación que prepara Scaloni para enfrentar a Benín

Lionel Messi tendrá este martes 6 de octubre su última presentación con la Selección Argentina en el estadio Monumental. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Benín desde las 20, en una noche especial que incluirá homenajes para el capitán y la presencia de varios campeones del mundo.

El fútbol argentino se prepara para vivir una jornada histórica. Lionel Messi jugará ante Benín su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, en un Monumental que estará colmado para acompañar al capitán en su despedida.

Más allá del carácter emotivo que tendrá el encuentro, Lionel Scaloni ya trabaja en el equipo que saldrá desde el inicio. El entrenador buscaría poner una formación competitiva, con varios de los futbolistas que fueron protagonistas durante los últimos años y que compartieron con Messi los grandes títulos de la Albiceleste.

La formación de Argentina para enfrentar a Benín

Aunque todavía falta la confirmación oficial, Scaloni tendría definido el once para el partido en Núñez.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez serían los elegidos para comenzar el encuentro.

De esta manera, Messi estaría acompañado en el ataque por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, mientras que el mediocampo tendría a De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister.

Cuándo juega Argentina vs. Benín

Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre desde las 20, en el estadio Monumental de Núñez.

El partido será el cierre de la fecha FIFA y tendrá como principal atractivo la despedida de Messi de la Selección. Además, se espera un homenaje especial para el rosarino y la presencia de varios de sus compañeros de la generación campeona del mundo en Qatar 2022.

Cuántos goles hizo Messi en la Selección Argentina

Messi llega a su último partido con la camiseta argentina con 207 encuentros disputados y 125 goles convertidos.

A lo largo de su trayectoria con la Albiceleste, el delantero conquistó cinco títulos: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La despedida ante Benín marcará así el cierre de una etapa histórica para el máximo goleador de la Selección Argentina.