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Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: quién será el árbitro del partido con Benín

La Pulga jugará el próximo martes su último partido con la Albiceleste y la AFA anunció quién será el juez designado.

Edelmiro Balmaceda
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El próximo martes, la Selección Argentina vivirá uno de los días más importantes de su historia, ya que Lionel Messi jugará por última vez con la camiseta Albiceleste en un partido amistoso contra Benín.

De cara a ese encuentro que tendrá lugar en el Estadio Monumental y donde la Pulga le pondrá fin a un camino de 21 largos años en el seleccionado, la AFA anunció quién será el árbitro.

El encargado de impartir justicia será el chileno Fernando Vejar, quien estará asistido por sus compatriotas Carlos VenegasWladimir Muñoz.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: quién será el árbitro del partido con Benín

Vale resaltar que Venegas y Muñoz también estarán en el duelo de este sábado frente a Burkina Faso, aunque como acompañantes del colegiado principal, José Cabero.

En las primeras horas de este viernes, Messi llegó a nuestro país desde Miami y se espera que esté presente mañana en el Estadio Monumental para observar una nueva presentación del combinado nacional.

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