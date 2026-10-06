Lionel Messi se despide de la Selección Argentina: los increíbles números que deja tras 21 años

Lionel Messi cierra una etapa inolvidable con la Selección Argentina. Después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, el capitán terminó su recorrido internacional con 207 partidos y 125 goles, registros que lo mantienen como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia del combinado nacional.

Su historia con la Mayor comenzó el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría en Budapest. Aquel debut duró apenas unos segundos: ingresó desde el banco y fue expulsado poco después. Más de 21 años después, disputó su último partido ante España, en la final del Mundial 2026, jugada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Con 125 goles en 207 encuentros, Messi cierra su ciclo con un promedio de 0,60 tantos por partido hasta el de esta jornada. Además de liderar las estadísticas históricas de Argentina, terminó como el futbolista sudamericano con más partidos y goles en selecciones masculinas.

Los goles de Messi con la Selección Argentina

El desglose de sus 125 goles refleja su enorme influencia en todas las competencias. Messi marcó 54 tantos en amistosos, 36 en las Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Mundiales y 14 en la Copa América.

Sus 36 conquistas en las Eliminatorias de la CONMEBOL lo mantienen como el máximo goleador histórico de la competencia. En ese certamen, además, disputó 72 partidos, cifra con la que igualó al ecuatoriano Iván Hurtado como el jugador con más presencias en la historia de la clasificación sudamericana.

Todos los títulos de Messi con Argentina

El primer gran título de Messi con la Selección mayor llegó en la Copa América 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en el estadio Maracaná. Después llegaron la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Su conquista más importante fue la Copa del Mundo en Qatar, donde levantó el trofeo como capitán y terminó de completar una carrera que también incluyó varias finales perdidas.

Si se toman en cuenta todas las categorías de la Selección, Messi consiguió seis títulos. Antes de las cuatro consagraciones con la Mayor, ganó el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En aquel Mundial juvenil, además, fue elegido como el mejor jugador y terminó como goleador del torneo.

Los seis Mundiales que disputó Messi

Messi participó de seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En total disputó 34 partidos y marcó 21 goles, además de conseguir 23 victorias. Es el futbolista que más encuentros jugó y más triunfos consiguió en la historia de los Mundiales.

Sus tres finales disputadas también forman parte de su legado: fue subcampeón en Brasil 2014 y en 2026, mientras que consiguió el título en Qatar 2022.

Durante su última Copa del Mundo estableció además un récord particular para el fútbol argentino: se convirtió en el jugador de mayor edad de la Selección en marcar un gol en un Mundial, con 39 años. En el torneo de 2026 anotó ocho goles y dio cuatro asistencias.

Messi y sus récords en los Mundiales

El rosarino es el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial. Recibió esa distinción en Brasil 2014 y volvió a obtenerla en Qatar 2022.

En aquella edición también consiguió una marca inédita: fue el primer jugador en convertir durante una misma Copa del Mundo en todas las instancias de eliminación y fase de grupos, al marcar en grupos, octavos, cuartos, semifinal y final.

Con sus 21 goles mundialistas, terminó segundo entre los máximos goleadores del torneo, por detrás de Kylian Mbappé, quien llegó a 22 tantos al finalizar el Mundial 2026.

Todos los números de Messi en la Copa América

La Copa América también fue escenario de varios récords para Messi. El argentino disputó 39 partidos en siete ediciones, entre Venezuela 2007 y Estados Unidos 2024, y se convirtió en el futbolista con más encuentros jugados en la historia de la competencia.

En el torneo continental convirtió 14 goles y disputó cinco finales: 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. Después de perder las definiciones de 2007, 2015 y 2016, consiguió finalmente levantar el trofeo en 2021 y repetir la consagración tres años después.

El legado de Messi en la Selección Argentina

El ciclo de Messi con Argentina queda resumido en 207 partidos, 125 goles, cuatro títulos con la Selección mayor y seis conquistas si se incluyen las categorías juveniles y olímpica.

A esos números se suman seis Mundiales, siete participaciones en Copa América y una extensa lista de récords individuales. Después de 21 años, el rosarino deja la camiseta albiceleste como el futbolista con más partidos y goles de su historia y como uno de los grandes protagonistas de la historia del fútbol de selecciones.