GENIO MUNDIAL
Lionel Messi: todos sus récords con la Selección Argentina
El astro rosarino dejó una cantidad de marcas que parecían imposibles de obtener. Uno por uno, los hitos que conserva el crack mundial.
Hablar de Lionel Messi es referirse a un crack sin igual. Un jugador que fue capaz de conseguir hitos únicos, que lo posicionan como uno de los jugadores más importantes de toda la historia.
Y al hablar de la Selección Argentina, sus proezas no solo pueden ser medidas en los títulos que obtuvo con la Albiceleste, sino también en cada una de las marcas más o menos importantes que consiguió a lo largo del tiempo, que lo volvieron un futbolista determinante en cada momento.
Todos los récords que tiene Lionel Messi en la Selección Argentina
- Más partidos disputados con Argentina: 207
- Máximo goleador: 125
- Máximo asistidor: 68
- Más Balones de Oro en Mundiales: 2
- Más MVP en Mundiales: 16
- Más veces en el 'Equipo Ideal' del Mundial: 3
- Más titularidades en Mundiales: 26
- Más capitanías en Mundiales: 26
- Más intervenciones directas en goles: 193
- Más Mundiales disputados: 6
- Más victorias en Mundiales: 23
- Máximo goleador en Mundiales: 21
- Máximo asistidor en Mundiales: 12
- Más capitanías en finales de Mundiales: 3
- Más partidos en Mundiales: 34
- Más finales disputadas: 11
- Más goles en un año con una Selección: 18
- Más tripletes en una Selección: 11
- Más dobletes: 17
- Más goles en un partido: 5
- Más partidos consecutivos en Mundiales: 24
- Más minutos en Mundiales: 3054
- Más partidos en Copa América: 39
- Más años en la Selección Argentina: 21
- Más partidos ganados: 134
- Más capitanías: 147
- Más goles en partidos oficiales: 71
- Más goles a países diferentes: 45
- Hat-Trick a mayor edad en Mundiales: 38 años y 357 días
- Más goles desde fuera del área en Mundiales: 6
- Más goles a países diferentes en Mundiales: 15
Qué títulos ganó Lionel Messi en la Selección Argentina
Con la Selección Mayor
- Copa América (2 veces): 2021 y 2024.
- Copa del Mundo de la FIFA (1 vez): Catar 2022.
- Copa Finalissima (1 vez): 2022 (campeón entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa).
Títulos con Selecciones Juveniles
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA (1 vez): Países Bajos 2005.
- Medalla de Oro Olímpica (1 vez): Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (Sub-23).