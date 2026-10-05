Lionel Messi: todos sus récords con la Selección Argentina

Hablar de Lionel Messi es referirse a un crack sin igual. Un jugador que fue capaz de conseguir hitos únicos, que lo posicionan como uno de los jugadores más importantes de toda la historia.

Y al hablar de la Selección Argentina, sus proezas no solo pueden ser medidas en los títulos que obtuvo con la Albiceleste, sino también en cada una de las marcas más o menos importantes que consiguió a lo largo del tiempo, que lo volvieron un futbolista determinante en cada momento.

Todos los récords que tiene Lionel Messi en la Selección Argentina

Más partidos disputados con Argentina: 207

Máximo goleador: 125

Máximo asistidor: 68

Más Balones de Oro en Mundiales: 2

Más MVP en Mundiales: 16

Más veces en el 'Equipo Ideal' del Mundial: 3

Más titularidades en Mundiales: 26

Más capitanías en Mundiales: 26

Más intervenciones directas en goles: 193

Más Mundiales disputados: 6

Más victorias en Mundiales: 23

Máximo goleador en Mundiales: 21

Máximo asistidor en Mundiales: 12

Más capitanías en finales de Mundiales: 3

Más partidos en Mundiales: 34

Más finales disputadas: 11

Más goles en un año con una Selección: 18

Más tripletes en una Selección: 11

Más dobletes: 17

Más goles en un partido: 5

Más partidos consecutivos en Mundiales: 24

Más minutos en Mundiales: 3054

Más partidos en Copa América: 39

Más años en la Selección Argentina: 21

Más partidos ganados: 134

Más capitanías: 147

Más goles en partidos oficiales: 71

Más goles a países diferentes: 45

Hat-Trick a mayor edad en Mundiales: 38 años y 357 días

Más goles desde fuera del área en Mundiales: 6

Más goles a países diferentes en Mundiales: 15

Qué títulos ganó Lionel Messi en la Selección Argentina

Con la Selección Mayor

Copa América (2 veces): 2021 y 2024.

Copa del Mundo de la FIFA (1 vez): Catar 2022.

Copa Finalissima (1 vez): 2022 (campeón entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa).

Títulos con Selecciones Juveniles