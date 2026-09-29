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Scaloni habla en conferencia de prensa sobre los amistosos de la Selección Argentina: seguí EN VIVO el MINUTO A MINUTO

El entrenador de la Albiceleste podría dar indicios de su futuro inmediato y del equipo que pondrá frente a Bolivia, más allá de lo que seguramente mencione sobre la despedida de Lionel Messi.

Juan Riera
Juan Riera
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Lionel Scaloni romperá el silencio hoy martes, desde las 14.15, previo al último entrenamiento de la Selección Argentina de cara al amistoso frente a Bolivia. Hay mucha expectativa para saber si da alguna información con respecto a su continuidad o no en la Scaloneta, mucho más teniendo en cuenta que trascendió que Claudio "Chiqui" Tapia le está ofreciendo, de forma intensa, la chance que continúe.

Si bien el DT se encargó de poner en duda si iba a seguir al mando tras perder la final del Mundial 2026 ante España, y en especial tras fin del ciclo de Lionel Messi, en los últimos días se avanzó en un vínculo hasta 2030 y no se descarta que en los próximos días haya novedades al respecto.

El último entrenamiento de la Selección Argentina

Los jugadores tuvieron libre el fin de semana y se reencontraron el lunes para trabajar de cara al amistoso frente a Bolivia, que se desarrollará el miércoles a las 21 en el estadio Mario Kempes. Los trabajos serán luego de la conferencia de prensa y posteriormente viajarán a Córdoba.

El segundo amistoso será contra Burkina Faso, el sábado a las 21 en la cancha de River, mientras que el tercero lo jugará ante Benín, el martes a las 20 también en el Monumental. Solo en este último estará presente Messi para despedirse con la camiseta de la Selección Argentina.

La probable formación de Argentina para enfrentar a Bolivia

Si bien resta la confirmación oficial, Lionel Scaloni pondría desde el arranque ante Bolivia a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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