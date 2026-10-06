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Cobertura de la despedida de Messi de la Selección Argentina

EMOCIONANTE

Lionel Scaloni lloró en el himno en la despedida de Messi: el video

El DT argentino se emocionó hasta las lágrimas en el momento en que sonaron las estrofas del himno nacional. El momento fue tomado por las cámaras.

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Hay momentos que quedarán para siempre en la memoria de todos los argentinos. Uno de ellos es el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina tras más de dos décadas.

Entre las postales más emotivas que se vivieron estuvo el momento en que lloró Lionel Scaloni mientras cantaba el himno nacional: la cámara capturó el momento.

Un partido con Benín que no queda en la historia por la envergadura del rival, sino porque Leo Messi decide poner un punto final a su carrera en la Selección Argentina.

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