Lionel Scaloni lloró en el himno en la despedida de Messi: el video

Hay momentos que quedarán para siempre en la memoria de todos los argentinos. Uno de ellos es el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina tras más de dos décadas.

Entre las postales más emotivas que se vivieron estuvo el momento en que lloró Lionel Scaloni mientras cantaba el himno nacional: la cámara capturó el momento.

Un partido con Benín que no queda en la historia por la envergadura del rival, sino porque Leo Messi decide poner un punto final a su carrera en la Selección Argentina.