Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi disputará hoy su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, en un amistoso ante Benín por la fecha FIFA en el Estadio Monumental.

Lionel Scaloni confeccionó la lista de convocados para los tres encuentros, y desde la AFA aclararon que todos los campeones del Mundial 2022 estaban invitados al homenaje.

Sin embargo, habrá varias ausencias importantes. Roma no autorizó a Nahuel Molina y Paulo Dybala por "motivos deportivos y logísticos, concretamente a la duración del viaje intercontinental y a la cercanía de los próximos compromisos oficiales".

Otros campeones que no participarán debido a que perderán varios días con sus clubes son Alejandro Gómez, recientemente incorporado al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos y Franco Armani, de Atlético Nacional.

Un caso aparte es el de Juan Foyth. Había sido convocado, pero pocos días después quedó desafectado por un problema físico, y ahora que regresó a España el Villarreal no volverá a dejarlo viajar.