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Los futbolistas que llegaron lesionados a la Selección Argentina que sumarán minutos ante Islandia

Lionel Scaloni le dará rodaje a varios futbolistas de la Selección Argentina que habían empezado la preparación tocados.

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 La Selección Argentina disputará un amistoso ante Islandia este martes desde las 22 horas, el último previo al Mundial 2026, y Lionel Scaloni aprovechará la oportunidad para darle minutos a varios de los jugadores que llegaron a la preparación lesionados, pero ya tienen el alta.

El caso más emblemático es el de Lionel Messi. El capitán había llegado a la concentración con una molestia que sufrió en Inter Miami. Si bien para Honduras ya tenía el alta médica, estuvo en el banco y el entrenador confirmó en la conferencia de ayer que va a jugar ante Islandia.

Por otro lado, Nicolás González, quien había llegado desde Atlético de Madrid con una lesión muscular, también jugará este amistoso. Una opción es que juegue como lateral izquierdo si el DT decide darle descanso a Nicolás Tagliafico. 

Dos que también esperan tener minutos previo al inicio de la Copa del Mundo son Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Los dos laterales derechos llegaron a la preparación con lesiones musculares. Sin embargo, evolucionaron bien y el lunes domingo se entrenaron a la par por primera vez. Debido a esto podrían ingresar unos minutos para sumar algo de rodaje. 

El mismo proceso de recuperación atravesó Nicolás Paz, el volante llegó del Como con una contusión en la rodilla izquierda y ya está recuperado, aunque no es seguro que tenga minutos esta noche.

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