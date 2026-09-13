Los Murciélagos se quedaron con la medalla de bronce en la Copa América

Los Murciélagos cerraron su participación en la Copa América de fútbol para ciegos con una contundente victoria por 4 a 1 sobre Costa Rica y se quedaron con la medalla de bronce en el certamen disputado en San Pablo, Brasil.

El seleccionado argentino volvió a demostrar su jerarquía en el encuentro por el tercer puesto y logró imponerse con cuatro goles durante el complemento. Maximiliano Espinillo, una de las principales figuras del equipo, marcó por duplicado, mientras que Ángel Deldo e Ignacio Oviedo completaron la goleada.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Darío Lencina terminó el torneo invicto. A lo largo de su recorrido consiguió cuatro triunfos y un empate, justamente ante Colombia en las semifinales, instancia en la que quedó eliminado tras la definición por penales. Además, terminó con un impresionante registro de 18 goles convertidos y apenas uno recibido.

Argentina ya había superado a Costa Rica en la fase inicial, aunque aquella vez fue por 3-0. En esa etapa también consiguió victorias contundentes frente a Guatemala, por 8-0, y México, por 3-0, resultados que le permitieron avanzar con autoridad.

En el duelo por el bronce, Los Murciélagos volvieron a dominar las acciones y encontraron los caminos para plasmar esa superioridad en el resultado. Espinillo apareció en dos oportunidades, mientras que Deldo aportó una gran maniobra individual para ampliar la ventaja y Oviedo sentenció el encuentro con un potente remate.

El tercer puesto también permitió extender una impresionante racha histórica del seleccionado argentino. En las 11 ediciones de la Copa América disputadas hasta el momento, Los Murciélagos siempre finalizaron entre los tres mejores: acumulan cuatro títulos, cinco subcampeonatos y ahora dos terceros puestos.

El plantel argentino estuvo integrado por los arqueros Guido Consoni y Germán Muleck, además de los jugadores de campo Federico Accardi, Ángel Deldo, Maximiliano Espinillo, Ezequiel "Junior" Fernándes, Jesús Merlos, Matías Olivera, Ignacio Oviedo, Froilán Padilla, Braian Pereyra y Mario Ríos.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Darío Lencina, acompañado por Abel Estigarribia, guía y asistente de campo; Gustavo Aguirre, responsable de los arqueros; Gabriel Scaglione, preparador físico; Andrea Plinski, encargada del acompañamiento psicológico; y Nahuel Fuentes, masajista.

Tras la obtención del bronce, David Peralta, presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), destacó el desempeño del seleccionado y expresó su orgullo por el trabajo realizado por futbolistas y cuerpo técnico. También remarcó el valor de un resultado que representa la continuidad de un proceso que se sostiene desde hace años.