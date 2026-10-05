La camiseta gigante de Messi que apareció frente al Monumento a la Bandera y sorprendió a Rosario

Rosario amaneció este lunes con una imagen especialmente preparada para homenajear a Lionel Messi. Una camiseta gigante de la Selección Argentina apareció frente al Monumento Nacional a la Bandera, en una intervención que rápidamente captó la atención de quienes pasaron por uno de los sitios más representativos de la ciudad.

La estructura fue colocada durante la madrugada sobre la explanada del monumento, entre el mástil mayor y el inicio del conjunto histórico. La instalación cuenta con la autorización de las autoridades locales y tiene como objetivo rendir tributo al futbolista rosarino, que este martes tendrá su despedida de la Selección argentina ante Benín.

Tremendo homenaje a Lionel Messi a un día de su "ultimo baile" con la Selección Argentina.,

La enorme camiseta mantiene los tradicionales colores celeste y blanco y lleva el número 10 en la espalda, el dorsal que acompañó a Messi durante buena parte de su carrera y que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol argentino.

Pero hay un detalle que rápidamente se transformó en el centro de la escena: sobre la camiseta aparece una única palabra, elegida especialmente para acompañar el homenaje al capitán.

Messi se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Mientras Rosario le rinde tributo, Messi continúa con la preparación junto al seleccionado en el predio de Ezeiza. El equipo de Lionel Scaloni tendrá este martes 6 de octubre, desde las 20, su último partido de la fecha FIFA ante Benín en el estadio Monumental, que estará colmado.

El encuentro será el partido número 208 de Messi con la camiseta argentina y estará acompañado por un homenaje especial para el capitán, en una jornada que promete ser una de las más emotivas de la historia reciente de la Albiceleste.

La AFA invitó al partido a familiares y a varios de los excompañeros de Messi que formaron parte del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022. La intención es que algunos de los protagonistas de aquella conquista vuelvan a compartir con el capitán una noche especial.

La posible formación de Argentina ante Benín

Scaloni analiza realizar algunos cambios respecto del equipo que goleó a Burkina Faso. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporaron a la concentración y tienen posibilidades de ser titulares.

El mediocampista podría ingresar en lugar de Nicolás Paz, mientras que Otamendi aparece como alternativa para acompañar a Cristian Romero en la zaga, en reemplazo de Lisandro Martínez.

El posible equipo argentino sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Giay sería una de las principales novedades por la ausencia de Nahuel Molina. El lateral de la Roma permanece suspendido luego del incidente protagonizado con jugadores españoles tras la final del Mundial 2026 y tampoco recibió autorización de su club para viajar.

Paulo Dybala se encuentra en una situación similar y no fue liberado por su institución. Leandro Paredes, por su parte, está suspendido y no podrá jugar, aunque decidió sumarse a la concentración para acompañar al plantel, participar de las actividades del grupo y compartir el momento con Messi.

Di María también estará en el Monumental

Ángel Di María, quien ya se retiró de la Selección argentina, tendrá actividad este lunes con Rosario Central, pero confirmó que estará presente al día siguiente en el Monumental para acompañar a Messi en su despedida.

La Selección llega a este partido después de dos contundentes victorias: goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba y luego superó 7-0 a Burkina Faso en Buenos Aires.

Para completar el homenaje, Argentina utilizará una camiseta especial inspirada en la bandera nacional, con referencias verticales, el Sol de Mayo ubicado en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10.

Antes del partido ante Benín, el plantel tendrá un último entrenamiento y compartirá una cena en Ezeiza, en las horas finales antes de la despedida de Messi.