El gesto de Chiqui Tapia con Messi al recibirlo en Ezeiza antes de su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi ya está en el país y comenzó a vivir las horas previas a su despedida de la Selección Argentina. El capitán arribó el pasado viernes junto a su familia, pasó tiempo con sus seres queridos y luego se incorporó a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni para afrontar su último partido con la camiseta albiceleste.

En la llegada al predio de Ezeiza, Messi fue recibido por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quien tuvo un particular gesto con el astro argentino. Le entregó unos anteojos de sol y ambos se sacaron algunas fotografías que luego fueron compartidas en las redes sociales.

El encuentro entre Tapia y Messi se produjo a pocos días de una jornada que estará cargada de emoción. El martes 6 de octubre, la Selección argentina enfrentará a Benín en el estadio Monumental, donde miles de hinchas se reunirán para acompañar al capitán en su última presentación con el combinado nacional.

Tapia, además, mostró en sus redes sociales otro momento tradicional de las concentraciones de la Selección: el asado. Esta vez, el propio presidente de la AFA se puso al frente de la parrilla y compartió imágenes del particular ritual previo al partido.

En las fotografías se pudo observar un enorme asador con fuego en el centro y distintos cortes de carne preparados para una cocción a fuego indirecto. El momento sirvió como una postal más de las horas que anteceden al último encuentro de Messi con la camiseta argentina.

¿Cuándo juega Argentina vs. Benín por la despedida de Messi?

La Selección argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre desde las 20, en el estadio Monumental de Núñez. El encuentro será el cierre de la fecha FIFA y tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

¿Cuántos goles hizo Messi en la Selección Argentina?

Lionel Messi disputó 207 partidos y marcó 125 goles con la camiseta de la Selección argentina. El delantero del Inter Miami es el máximo goleador histórico del combinado nacional.

Todos los títulos de Messi con la Selección Argentina

A lo largo de su carrera con la Albiceleste, Messi conquistó cinco títulos: