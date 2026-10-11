El emotivo mensaje de Messi en un documental sobre su adiós a la Selección Argentina: "Fue mucho más de lo que soñé"

Lionel Messi abrió su corazón en un documental realizado por Adidas en el marco de su despedida de la Selección Argentina. Con la emoción de quien mira hacia atrás y repasa una trayectoria extraordinaria, el capitán recordó sus raíces, el camino que recorrió desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial y el vínculo que construyó con el país a través de la camiseta albiceleste.

Pese a haberse instalado en España durante su infancia, el rosarino remarcó que nunca perdió su identidad argentina. "Los argentinos somos especiales, somos diferentes a todos", expresó al referirse a una característica que, según sus palabras, lo acompañó a lo largo de toda su vida.

Messi también reconoció que su carrera superó ampliamente las expectativas que tenía cuando era chico. Aquel sueño de convertirse en futbolista profesional terminó llevándolo a conquistar títulos y alcanzar objetivos que, en sus primeros años, parecían difíciles de imaginar. "Lo mío después fue mucho más de lo que había soñado", resumió.

El orgullo de representar a la Selección Argentina

A lo largo de su mensaje, el campeón del mundo puso el foco en el significado que tuvo defender los colores de la Argentina durante tantos años. Más allá de los resultados, las dificultades y los momentos de gloria, sostuvo que siempre intentó representar al país con el máximo compromiso.

"Esta camiseta está por encima de cualquier cosa. De esa manera lo intenté defender siempre, para darle una alegría al país", afirmó el capitán, quien también agradeció el respaldo de los hinchas durante las distintas etapas de su recorrido con la Selección.

Con la satisfacción de haber alcanzado grandes objetivos colectivos, Messi destacó el valor personal de haber sido parte de la historia del equipo nacional. "Para mí fue un orgullo enorme haber vestido esta camiseta y defenderla con el alma", señaló.

En ese sentido, dejó una frase que sintetizó su sentimiento hacia los argentinos y el camino compartido durante su carrera: "Me voy satisfecho por, de alguna manera, haber cumplido con ustedes".

Qué le diría Messi al niño de seis años que soñaba con jugar al fútbol

En uno de los pasajes más personales del documental, el rosarino reflexionó sobre cómo vivió sus éxitos y qué cambiaría si pudiera volver a hablar con el niño que fue.

"Lo único es que disfrute más las cosas", respondió al imaginar qué consejo le daría a su versión de seis años. Messi explicó que, durante su carrera, muchas veces se concentró rápidamente en el siguiente objetivo, sin detenerse lo suficiente a valorar lo que acababa de conseguir.

"En el fútbol siempre lo que viene es muy difícil conseguir cosas, a mí me pasó de conseguir algo y pensar en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar", reconoció.

Incluso después de alcanzar títulos importantes, el delantero admitió que todavía le cuesta dimensionar todo lo que logró, tanto en el plano colectivo como en el individual. Una reflexión que expone otra faceta de su personalidad, más allá de los récords y las conquistas que marcaron su trayectoria.

La reflexión de Messi sobre su vida a los 80 años

El futbolista también imaginó qué le diría a su versión de 80 años y dejó una respuesta atravesada por la nostalgia ante el cierre de una etapa importante.

"Que disfrute porque se me juntan muchas cosas, porque voy a dejar de venir a un lugar que disfrutaba venir y no es fácil", expresó.

Sus palabras reflejaron el peso emocional que tiene la Selección argentina en su vida y lo difícil que resulta despedirse de un espacio que formó parte de su historia durante tantos años.

Después de una carrera marcada por desafíos, aprendizajes y títulos, Messi eligió poner en primer plano el agradecimiento, la identidad y el orgullo de haber representado a su país. Un mensaje con el que repasó su recorrido y reconoció el lugar que ocuparon los hinchas en una historia que quedará ligada para siempre al fútbol argentino.