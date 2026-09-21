Messi presentó la camiseta especial que utilizará en su despedida de la Selección: "Para toda la vida"

Lionel Messi presentó este lunes la camiseta especial que utilizará en su despedida de la Selección que será en el partido ante Benín el próximo el 6 de octubre, en el estadio Monumental.

El astro argentino dio a conocer el nuevo modelo mediante una publicación en su cuenta de Instagram. "Último partido...Una camiseta para toda la vida", escribió Messi en un posteo que rápidamente se viralizó entre los fanáticos y cosechó miles de comentarios de sus seguidores.

En el modelo exhibido por el Diez se destaca el color celeste, con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Tanto el nombre como el número están en dorado.

Messi presentó la camiseta que usará en su despedida de la Selección (Imagen: captura de video de leomessi en Instagram).

La despedida de Messi de la Selección será el 6 de octubre y las entradas comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18.

Para ese encuentro, fueron convocados los campeones del mundo de Qatar 2022, entre ellos, estarán Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quienes ya dejaron la Selección.