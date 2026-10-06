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Messi rompió el silencio antes de su despedida de la Selección Argentina: "Me voy en paz"

En la previa de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental, Lionel Messi habló a corazón abierto.

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 Lionel Messi rompió el silencio horas antes de su despedida de la Selección Argentina en el amistoso por fecha FIFA frente a Benín, que será desde las 20 hs en el Monumental.

En un video que publicó una reconocida marca deportiva esta mañana, la Pulga dejó un emocionante mensaje para todos los argentinos: "Me voy en paz, dejé todo".

"Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", agregó la leyenda Albiceleste antes de jugar su último partido. 

El partido de esta noche contará con la presencia de la mayoría de los campeones del mundo en Qatar 2022 y será una fiesta absoluta, con shows en la previa y también después del encuentro.

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