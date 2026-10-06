Messi se va de la Selección Argentina: cuál fue el once que más se repitió durante su era

Esta noche, tras 21 largos años, Lionel Messi le dirá adiós a la Selección Argentina y dejará una huella imborrable en la historia.

Tras años de fracasos y desilusiones, no es casualidad que los éxitos de la Pulga con la Albiceleste hayan llegado en el tramo final de su carrera. De hecho, hay un particular dato que lo refleja.

Contando el de hoy frente a Benín, Leo abandonará el combinado nacional con 208 presencias, de las cuales 185 fueron como titular. Sin embargo, entre los cientos de compañeros que tuvo en ese lapso, pocas veces contó con un equipo consolidado.

Tanto es así que la máxima cantidad de veces en las que una formación con él incluido se repitió fueron apenas tres. Para encontrar ese registro hay que remontarse al ciclo de Alejandro Sabella como DT.

En las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Brasil 2014, el DT alineó a Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo, Fernando Gago, Javier Mascherano, Ángel Di María, Messi, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero en la victoria 3-0 frente a Uruguay el 12 de octubre de 2012.

Ese mismo once reapareció en los últimos dos encuentros de la fase de grupos de la Copa del Mundo, ante Irán y contra Nigeria.

Lo curioso es que existen 14 alineaciones diferentes que se repitieron en dos oportunidades, siempre con el astro en cancha. Una prueba clara de su vigencia.