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MEDALLA DE PLATA

Por penales, Argentina cayó en la final ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina y Paraguay igualaron 0 a 0, pero en los penales la Albiceleste cayó y se queda con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026.

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La Selección Argentina Sub-19 no pudo con Paraguay, cayó en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y finalmente se quedó con la medalla plateada. 

En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, la Albiceleste igualó sin goles con la Albirroja y fueron a los penales, donde los dirigidos por Diego Placente cayeron por 5-4.

Tras un encuentro donde Argentina no pudo aprovechar varias chances claras, su rival aguantó en los minutos finales y llevó todo a la definición desde los doce pasos.

El cuarto tiro para la Albiceleste se fue a las nubes, ya que Leandro Olima la mandó arriba del travesaño. Y fue Mauro Coronel quien no falló en el quinto disparo para darle la medalla dorada a Paraguay.

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