Por penales, Argentina cayó en la final ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026

La Selección Argentina Sub-19 no pudo con Paraguay, cayó en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y finalmente se quedó con la medalla plateada.

En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, la Albiceleste igualó sin goles con la Albirroja y fueron a los penales, donde los dirigidos por Diego Placente cayeron por 5-4.

Tras un encuentro donde Argentina no pudo aprovechar varias chances claras, su rival aguantó en los minutos finales y llevó todo a la definición desde los doce pasos.

El cuarto tiro para la Albiceleste se fue a las nubes, ya que Leandro Olima la mandó arriba del travesaño. Y fue Mauro Coronel quien no falló en el quinto disparo para darle la medalla dorada a Paraguay.

¡LEANDRO OLIMA TIRÓ POR ARRIBA SU PENAL EN LA SERIE VS. PARAGUAY!



%uD83D%uDCFA Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/Xm2Up4hOmV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026