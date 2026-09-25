MEDALLA DE PLATA
Por penales, Argentina cayó en la final ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026
Argentina y Paraguay igualaron 0 a 0, pero en los penales la Albiceleste cayó y se queda con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026.
La Selección Argentina Sub-19 no pudo con Paraguay, cayó en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y finalmente se quedó con la medalla plateada.
En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, la Albiceleste igualó sin goles con la Albirroja y fueron a los penales, donde los dirigidos por Diego Placente cayeron por 5-4.
Tras un encuentro donde Argentina no pudo aprovechar varias chances claras, su rival aguantó en los minutos finales y llevó todo a la definición desde los doce pasos.
El cuarto tiro para la Albiceleste se fue a las nubes, ya que Leandro Olima la mandó arriba del travesaño. Y fue Mauro Coronel quien no falló en el quinto disparo para darle la medalla dorada a Paraguay.