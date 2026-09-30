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NO ESTÁN DEFINIDOS

Las dudas de Scaloni en la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

El DT de la Scaloneta no tiene en claro todavía el once para disputar este duelo por fecha FIFA en el estadio Mario Alberto Kempes.

Juan Riera
Juan Riera
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La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha este miércoles desde las 21 para enfrentar a Bolivia, en el inicio de una fecha FIFA especial para la Albiceleste. Con el equipo prácticamente definido, Lionel Scaloni mantiene dos dudas para terminar de confirmar la formación titular.

En el arco no hay interrogantes: Emiliano "Dibu" Martínez será el encargado de defender los tres palos. Además, el propio Scaloni confirmó este martes que el arquero será el subcapitán de la Selección argentina durante esta fecha FIFA.

La primera incógnita está en el lateral izquierdo. Facundo Medina y Román Vega son las dos alternativas que analiza el entrenador para ocupar ese sector. En la derecha estará Agustín Giay, mientras que la zaga central estará conformada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha también hay una decisión pendiente. Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios aparecen como los principales encargados de la recuperación y la circulación. El futbolista del Bayer Leverkusen ingresará en lugar de Enzo Fernández, quien deberá cumplir una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado en la final del Mundial 2026 ante España.

Más adelantado se ubicará Nicolás Paz, una de las piezas que Scaloni viene utilizando para darle mayor generación de juego al equipo. La otra duda está entre Valentín Barco y Matías Soulé, quienes compiten por un lugar en el mediocampo.

En ataque, en tanto, la dupla está definida. Julián Álvarez y Lautaro Martínez serán los delanteros elegidos por Scaloni para enfrentar a Bolivia. Ambos comienzan a asumir un protagonismo todavía mayor en la ofensiva argentina ante la nueva etapa que atraviesa la Selección tras el retiro de Lionel Messi.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Bolivia

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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