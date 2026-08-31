Quién puede heredar la camiseta 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina

Los argentinos empezamos la semana de la peor manera cuando Lionel Messi hizo un posteo en el que anunció que no se volverá a poner la camiseta celeste y blanca de forma oficial. Con un mensaje escrito y un video con el que a cualquiera se le pianta un lagrimón, el astro rosario le pone fin a más de dos décadas de sufrimiento, mucho sentimiento y fútbol y cuatro títulos inolvidables, siendo el más relevante el Mundial Qatar 2022.

Leo Messi vistió por primera vez la camiseta 10 de la Selección Argentina el 28 de marzo de 2009, en una jornada en el que el mundo estaba atento por el debut de Diego Armando Maradona como DT.

En este mencionado cotejo, Argentina goleó a Venezuela por 4 a 0 en un duelo por las Eliminatorias Conmebol. Fue el mismo Messi quien abrió el marcador tras una asistencia de Carlos Tevez, luego le devolvió el favor y El Apache marcó el segundo. Maximiliano Rodríguez agrandó diferencias tras un mensaje que se desvió en un jugador de la Vinotinto y Sergio "Kun" Agüero el cotejo.

La final del Mundial 2026 ante España fue la última vez de Leo Messi con la 10. Ahora es momento que se designe a un heredero.

Foto del primer partido de Lionel Messi con la 10 en la espalda.

Pocos recuerdan que el último en usarla en un cotejo oficial, sin contar a Messi, fue Franco Mastantuono. El jugador de Fiorentina la vistió ante Ecuador en la última fecha ante de la Copa del Mundo.

Franco Mastantuono usando la 10.

Previamente en la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil fue Ángel Correa, quien juega con la camiseta de River.

Ángel Correa con la 10.

Y previo a ellos, Paulo Dybala que últimamente no se encuentra en el radar de Lionel Scaloni en el último tiempo. Ninguno de los tres, formó parte del plantel que llegó a la final del último mundial.

Paulo Dybala con el mítico 10 de la Selección Argentina.

Todos los partidos y los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

Por su esencia y porque hablan que podría ser el sucesor de Messi, Nicolás Paz podría heredarla tranquilamente. Ya la viene usando en el Como. Otros que usan ese número de casa en sus clubes son Lautaro Martínez en el Inter de Milán y Alexis Mac Allister en el Liverpool.

También en algún momento la utilizaro Rodrigo De Paul (Racing y Udinese), Leandro Paredes (Boca), Thiago Almada (Vélez y Atlanta United), Giovani Lo Celso (Rosario Central) y Nicolás González (Argentinos Juniors y Fiorentina).