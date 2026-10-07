Scaloni habló del futuro de la Selección sin Messi y dejó abierta la puerta a su continuidad

La Selección Argentina cerró una jornada cargada de emociones con un triunfo 3 a 0 frente a Benín en el Monumental, pero el resultado quedó en segundo plano ante una despedida histórica: Lionel Messi puso punto final a su etapa como futbolista del conjunto nacional.

Después del partido, Lionel Scaloni habló sobre el impacto que tendrá la salida del capitán y también se refirió, aunque sin definiciones concretas, a su propio futuro al frente de la Albiceleste.

Scaloni y una frase que deja abierta su continuidad en Argentina

El contrato de Scaloni con la Selección Argentina finaliza en diciembre y, por el momento, no existe un anuncio oficial sobre una renovación. Desde la AFA mantienen la intención de extender el vínculo del entrenador para un nuevo ciclo mundialista.

Consultado sobre su futuro, el técnico fue cauto y evitó confirmar su continuidad. "Todavía no hay novedades", señaló, aunque anteriormente había dejado una pista al referirse a lo que viene: "Si todo va bien, seguiré siendo entrenador".

Más allá de las negociaciones, Scaloni aprovechó la noche en el Monumental para destacar la dimensión del legado que deja Messi en la Selección.

"El legado que deja Messi es terrible. Con eso me quedo. No habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente", afirmó el entrenador.

La Selección Argentina deberá aprender a vivir sin Messi

El entrenador también anticipó el desafío que tendrá el equipo en la nueva etapa. La ausencia del capitán marcará un cambio profundo para una Selección que durante años tuvo al número 10 como principal referente.

Scaloni reconoció que los próximos tiempos pueden ser difíciles, pero remarcó que el plantel cuenta con futbolistas jóvenes capaces de asumir nuevas responsabilidades.

"Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir", explicó.

En ese sentido, el técnico confía en que Argentina podrá reconstruir su identidad con las nuevas generaciones que comienzan a aparecer. Sin embargo, dejó claro que reemplazar lo que representa Messi será un desafío diferente.

"Podemos armar un gran equipo con nuevos chicos que van apareciendo, pero ese aura no se la vi a nadie en mi vida", sostuvo Scaloni.

%uD83D%uDCAB%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 "MESSI TIENE UN AURA QUE YO NO SE LA VI A NADIE", Scaloni, a los pies del '10' tras la emocionante despedida en el Monumental. https://t.co/LuIPZKM2i9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 7, 2026

"Lo que él genera no va a estar más"

Para el entrenador, el principal desafío no pasa solamente por encontrar un nuevo líder futbolístico, sino por afrontar la pérdida de una presencia que considera irrepetible.

"La sensación de tenerlo a él de tu lado es inigualable. Es muy difícil de compararlo con algo, de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo", expresó.

Scaloni admitió que el cuerpo técnico deberá buscar nuevas herramientas para afrontar la etapa posterior a Messi. Aun así, remarcó que habrá un aspecto imposible de reproducir.

"Lo que él genera no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará", afirmó.

Con la despedida de Messi ya consumada, la Selección Argentina comienza así una nueva etapa. El desafío será sostener el nivel competitivo alcanzado durante los últimos años mientras aparecen nuevos nombres y, al mismo tiempo, se define si Scaloni continuará siendo el entrenador durante el próximo ciclo.