Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina y dejó una señal sobre lo que viene después del Mundial 2026

Después de la final del Mundial 2026, la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina volvió a convertirse en uno de los principales interrogantes. El entrenador tiene contrato con la AFA hasta diciembre de este año y, hasta el momento, no confirmó públicamente qué decisión tomará cuando finalice su vínculo.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya manifestaron su intención de que continúe al frente del equipo, mientras que Scaloni mantuvo una postura cautelosa cada vez que fue consultado sobre su futuro. Sin embargo, en una reciente entrevista con el canal asiático MiGu, el entrenador dejó algunas señales acerca de cómo imagina el próximo ciclo y habló especialmente del recambio generacional.

Al referirse a los futbolistas que están apareciendo, Scaloni explicó que el objetivo será incorporarlos progresivamente a la estructura del seleccionado.

"Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo", sostuvo.

En esa misma línea, destacó que varios jóvenes tendrán la posibilidad de ganarse un lugar en la Selección y remarcó que la edad no será un impedimento para formar parte del equipo.

"Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta", agregó.

Las palabras del entrenador se producen mientras la Selección ya tiene por delante una nueva serie de amistosos. Scaloni continuará al frente del equipo en las próximas fechas FIFA, con partidos programados ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último con el agregado especial de ser el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

Scaloni recordó lo que ocurrió después de la Copa América 2024

Durante la entrevista, el técnico también trazó un paralelismo con el escenario que atravesó después de la consagración en la Copa América 2024. En aquel momento, reconoció que también había tenido dudas sobre lo que podía ocurrir en el siguiente período.

"Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello... sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía", explicó.

Ahora, después de haber llegado nuevamente a una final del mundo, Scaloni entiende que comienza una etapa diferente, con la necesidad de renovar parte del plantel y mantener la competitividad.

"Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así", señaló.

Y agregó: "La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante".

Esta última definición vuelve a dejar abierta la incógnita sobre su continuidad. Scaloni habló de los objetivos y del futuro del seleccionado, pero evitó confirmar que será él quien estará al frente del equipo más allá de diciembre.

Qué dijo Scaloni sobre Messi y el recambio de la Selección

El entrenador también tuvo palabras para Lionel Messi, a quien destacó tanto por sus condiciones futbolísticas como por la relación que construyó con el grupo durante su ciclo.

"El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único... es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos", manifestó.

Sobre los referentes que formaron parte de su proceso, Scaloni defendió las decisiones tomadas a lo largo de estos años y adelantó que continuará abriendo espacio para los jóvenes que puedan demostrar condiciones.

"Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. Y de cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen", afirmó.

Por último, el entrenador se refirió a la rivalidad que se generó con España luego de la final del Mundial y buscó bajar el tono de las declaraciones cruzadas.

"Somos pueblos hermanos con los españoles. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros", expresó.

Así, mientras la AFA mantiene el deseo de prolongar el ciclo, Scaloni todavía no puso fecha ni condiciones para definir su futuro. Sus declaraciones, sin embargo, muestran que ya piensa en una Selección que deberá atravesar un importante recambio y comenzar una nueva etapa después del Mundial 2026.