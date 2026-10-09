"Será la luz que iluminará a un montón de chicos": el emotivo mensaje de Scaloni a Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El entrenador Lionel Scaloni le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina.

En un video difundido en la previa del partido ante Benín, el técnico destacó el legado del futbolista, su liderazgo y la manera en que se ganó un lugar dentro del plantel.

El mensaje de Scaloni a Messi tras su despedida de la Selección

"Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar. Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás", expresó Scaloni.

El director técnico también manifestó su cariño y agradecimiento por haber compartido tantos años con el capitán argentino.

"Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener", sostuvo.

Scaloni también recordó que durante mucho tiempo existió la preocupación por una posible despedida del rosarino. Ahora, con ese momento concretado, destacó el reconocimiento que merece por su trayectoria.

"Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó. Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble", agregó.

Scaloni destacó la personalidad y el liderazgo de Messi

El entrenador también repasó la evolución del capitán dentro de la Selección argentina y resaltó su manera de integrarse al grupo, incluso cuando ya era considerado el mejor futbolista del plantel.

"Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la Selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos", explicó.

Para Scaloni, esa actitud habla de la personalidad de Messi y de su compromiso con el equipo. En lugar de imponer su jerarquía, el delantero fue ganando protagonismo con el paso del tiempo.

"Es una cosa que habla muy bien de él. Porque cuando era pibe podía haber dicho ‘yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí'. Él fue quemando etapas y demostrando que realmente juega porque lo apasiona", afirmó.

El legado de Messi para las próximas generaciones

Scaloni señaló que Messi fue asumiendo cada vez más responsabilidades hasta convertirse en una de las principales referencias del plantel argentino.

"Poco a poco se iba convirtiendo en uno de los más veteranos y empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años", recordó el entrenador.

Por último, remarcó el alcance de la figura del capitán, cuyo reconocimiento trasciende las fronteras argentinas y alcanza incluso a sus rivales.

"Hay que vivir y sentir lo que él representa para todos nosotros, incluso para gente que no es de Argentina y para los rivales", concluyó.